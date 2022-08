India Vs Pakistan Match: रविवार का दिन और भारत-पाकिस्तान टी20 क्रिकेट मैच… इससे बेहतर संडे ट्रीट नहीं हो सकती. भारत और पाकिस्तान के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को लंबे समय से इस दिन का इंतजार था. आखिर रविवार शाम जब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में टीम इंडिया (Team India) और बाबर आजम (Babar Azam) की पाकिस्तानी (Pakistan) टीम के बीच भिड़ंत हुई तो दर्शकों को भरपूर मनोरंजन और रोमांच मिला. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी तो भारतीय प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. क्या आम, क्या खास हर कोई रविवार को क्रिकेट के रंग में रंगा नजर आया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) सुप्रीमो और पूर्व BCCI अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं.Also Read - हार्दिक ने जिताया रोमांचक मैच, फिर भी सोशल मीडिया पर कार्तिक की क्‍यों हो रही है तारीफ?

शरद पवार की बेटी और एनसीपी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने अपने पिता का यह वीडियो माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर शेयर किया है. करीब 11 सेकेंड का यह वीडियो उन लम्हों को दर्शाता है, जब हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई. डाइनिंग टेबल पर बैठे शरद पवार ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत की इस जीत का जश्न मनाया. हालांकि, इस वीडियो में शरद पवार का चेहरा नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह टीवी की ओर देख रहे हैं और कैमरा उनके पीछे की तरफ है.

सुप्रिया सुले ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'भारत के लिए संडे को खुशहाल बनाने के लिए टीम इंडिया का शुक्रिया!'

Thank you Indian Cricket Team for making it a Happy Sunday for India! 🏏 pic.twitter.com/pDWWWKcd6n

— Supriya Sule (@supriya_sule) August 28, 2022