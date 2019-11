नई दिल्‍ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र में सरकार गठन पर चर्चा के लिए आज सोमवार शाम 4 बजे कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे. दिल्‍ली पहुंचे पवार से जब उनकी सोनिया गांधी से इस मुलाकात के बारे में मीडियाकर्मियों ने सवाल पूछा तो उन्‍होंने कहा, आज एक मीटिंग है.

मुख्यमंत्री पद के बंटवारे को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच चली खींचतान के बाद एनसीपी, शिवसेना के साथ संभावित

गठबंधन के लिए अपनी सहयोगी कांग्रेस के साथ बात कर रही है.

Delhi: NCP Chief Sharad Pawar says “There is a meeting today,” on being asked about his meeting with Congress Interim President Sonia Gandhi today. https://t.co/XEb5kUiAHv pic.twitter.com/tDeuQ8rnI9

