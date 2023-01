JDU के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, खड़गे समेत कई नेताओं ने जताया शोक, जानें किसने क्या कहा...

Sharad Yadav Dies: जनता दल यूनाइटडेट (JDU) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है. गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव (Sharad Yadav Death) ने आखिरी सांस ली. फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक बयान में कहा, ‘शरद यादव को अचेत अवस्था में आपातकालीन वार्ड में लाया गया था. स्वास्थ्य जांच के दौरान, उनकी नाड़ी नहीं चल रही थी या रक्तचाप दर्ज नहीं किया गया… उपचार के सभी प्रयास नाकाम रहे. रात 10.19 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.’ शरद यादव के निधन पर तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, डॉक्टर मीसा भारती, पप्पू यादव समेत तमान नेताओं ने शोक जताया है… जानिये किसने क्या कहा…

I bear a heavy heart upon hearing about Shri Sharad Yadav’s demise. A stalwart politician and an immensely respected colleague, his legacy shall live on. I pray that his family and followers find solace and strength in this hour of grief. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 12, 2023