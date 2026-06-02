एम्प्लॉयीज को महीने में 2 बार मिले सैलरी... शार्क टैंक इंडिया के जज अनुपम मित्तल की अपील

शार्क टैंक इंडिया के जज अनुपम मित्तल ने प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म LinkedIn पर एक लंबे पोस्ट के जरिए अपनी राय रखी है. उन्होंने कंपनियों की ओर से एम्प्लॉयीज को सैलरी देने के मौजूदा तरीके पर सवाल उठाए.

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अनुपम मित्तल ने बताया कि उनकी कंपनी Shaadi.com ने कुछ साल पहले सैलरी सिस्टम को बदल दिया था. (सोशल मीडिया)

शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India) के जज और मैट्रिमोनियल साइट Shaadi.com के फाउंडर अनुपम मित्तल (Anupam Mittal) ने कॉर्पोरेट सेक्टर में सैलरी स्ट्रक्चर में जरूरी बदलाव की मांग की है. उन्होंने कहा कि कंपनियों को सैलरी को लेकर नई पहल करनी चाहिए. उन्हें अपने एम्प्लॉयीज को महीने के आखिर में सैलरी देने के बजाय महीने में दो बार सैलरी देनी चाहिए. मित्तल का तर्क है कि ज्यादा कैश फ्लो यानी कम टेंशन. अगर एम्प्लॉयीज के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो उन्हें अपने खर्चों, EMIs की टेंशन भी कम रहेगी. इससे वो फोकस्ड होकर काम करेंगे. इससे आखिरकार कंपनी की प्रोडक्टिविटी ही बढ़ेगी.

अनुपम मित्तल ने प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म LinkedIn पर एक लंबे पोस्ट के जरिए अपनी राय रखी है. उन्होंने कंपनियों की ओर से एम्प्लॉयीज को सैलरी देने के मौजूदा तरीके पर सवाल उठाए. मित्तल का कहना है कि मौजूदा सिस्टम अक्सर एम्प्लॉयीज पर आर्थिक दबाव डालती है. खासकर उन लोगों पर जिन्हें किराया, EMI और घर के खर्चों को मैनेज करना पड़ता है.

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अनुपम मित्तल ने अपने पोस्ट की शुरुआत एक सवाल से की—”आपको सैलरी कब मिलनी चाहिए?” अनुपम ने कहा कि कई कंपनियां खुद को एम्प्लॉयी-सेंट्रिक बताती हैं. कंपनियों की तरफ से एम्प्लॉयीज को एक्स्ट्रा लीव/हॉलिडे, फ्री मील और वर्क-फ्रॉम-होम जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इन सबके बीच कंपनियां उस बेनिफिट को नजरअंदाज कर देती हैं, जो एम्प्लॉयीज के लिए सबसे अहम है.

सैलरी पेमेंट के मौजूदा सिस्टम पर उठा सवाल

अनुपम मित्तल ने कहा कि भारत में ज्यादातर कंपनियां एम्प्लॉयीज को पिछले महीने के काम की सैलरी अगले महीने के पहले सप्ताह में देती हैं. कई जगह महीने की 7 तारीख सैलरी डे होता है. कुछ कंपनियां महीने की पहली तारीख को पेमेंट कर देती हैं. हालांकि, अगर पहली तारीख को वीकेंड या बैंक हॉलिडे पर पड़ जाए, तो सैलरी एक-दो दिन और देर से मिल सकती है.

अनुपम मित्तल का मानना है कि इस पुराने सिस्टम पर दोबारा विचार करने की जरूरत है. एम्प्लॉयीज को सिर्फ सैलरी मिलने के समय की वजह से EMI बाउंस होने, किराया देर से देने या कर्ज के जाल में फंसने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए.

Shaadi.com में बदला नियम

अनुपम मित्तल ने बताया कि उनकी कंपनी Shaadi.com ने कुछ साल पहले इस सिस्टम को बदल दिया था. कंपनी ने फैसला किया कि एम्प्लॉयीज को अगले महीने इंतजार कराने के बजाय उसी महीने के आखिर मे सैलरी दी जाएगी.

मित्तल ने लिखा, “कुछ साल पहले हमने Shaadi.com में तय किया कि एम्प्लॉयीज की सैलरी अगले महीने नहीं, बल्कि मौजूदा महीने के आखिर में दी जाएगी. यह कोई स्पेशल सुविधा (Perk) नहीं थी, बल्कि सामान्य समझदारी का फैसला था.”

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‘कैश फ्लो ही सम्मान है’

मित्तल कहते हैं, “कंपनियों को सैलरी में कुछ दिनों की देरी भले ही एक जर्नल अकाउंटिंग लगे. लेकिन, एम्पलॉयीज के लिए यह बड़ी परेशानी बन सकती है.” उन्होंने कहा, “कुछ लोगों के लिए एक हफ्ते की देरी सिर्फ अकाउंटिंग का मामला हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब EMI बाउंस होना, किराया चुकाने में परेशानी, किसी को असहज फोन करना या ऐसी समस्या को ठीक करने में आधा दिन गंवाना हो सकता है. भारत के ज्यादातर लोगों से पूछिए, वे आपको बताएंगे कि कैश का रेगुलर फ्लो ही असली सम्मान और सुविधा है.”

महीने में दो बार सैलरी देने की वकालत

अनुपम मित्तल ने सुझाव दिया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अब समय आ गया है कि जब कंपनियों को अपने एम्प्लॉयीज को महीने में दो बार सैलरी देनी चाहिए. पहली सैलरी 15 तारीख को और दूसरी 30 तारीख को. उनका मानना है कि इससे एम्प्लॉयीज के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना आसान होगा. इससे पूरे महीने सैलरी का इंतजार करने से पैदा होने वाला तनाव भी कम होगा.

मित्तल के मुताबिक, सैलरी पेमेंट का ये नया सिस्टम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता बढ़ाने और उनके रोजमर्रा के वित्तीय दबाव को कम करने में मदद कर सकता है.

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