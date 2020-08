नई दिल्‍ली: कांग्रेस का अंदरूनी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. अब लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्‍ह‍िप ने पार्टी के सीनियर नेता शशि थरूर पर बड़ा हमला किया है. लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्‍ह‍िप के सुरेश ने कहा, शशि थरूर राजनीतिज्ञ नहीं हैं. वह 2009 में एक अतिथि कलाकार की तरह कांग्रेस में आए और अब भी वह एक अतिथि कलाकार की तरह हैं. वह एक वैश्विक नागरिक हो सकते हैं, महान ज्ञान रखता हों, लेकिन उनके कार्यों से पता चलता है कि वह राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं. Also Read - कोरोना से कांग्रेस सांसद का निधन, PM मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया शोक

लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश की यह ताजा टिप्‍पणी बता रही है कि कांग्रेस के अंदर का तूफान अभी थमा नहीं है. बता दें कि थरूर उन 23 नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस के संगठन में व्यापक बदलाव, सामूहिक नेतृत्व और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग को लेकर हाल ही में सोनिया गांधी को पत्र लिखा था. इसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है.

Shashi Tharoor is not a politician. He came to Congress like a guest artist in 2009 & even now he is like a guest artist. He could be a global citizen, have great knowledge but his actions show that he is politically immature: K Suresh, Congress Chief Whip in Lok Sabha pic.twitter.com/sbPO9Gr1JC

— ANI (@ANI) August 28, 2020