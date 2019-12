नई दिल्ली: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जम्मू-कश्मीर में संचार पर लगी पाबंदियां हटाने के संबंध में अमेरिकी संसद में पेश एक प्रस्ताव के बाद एक अमेरिकी सांसद की रविवार को सराहना की. इस प्रस्ताव की सराहना करने पर कुछ भाजपा नेताओं ने उनकी आलोचना की. हालांकि थरूर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जब भी भाजपा ऐसी नीतियां अपनाती है जिसका वह बचाव नहीं कर सकती तो वह ‘राष्ट्रीय हित’ के नाम पर बचने की कोशिश करती है.

भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव लाकर भारत से मांग की थी कि वह जम्मू कश्मीर में संचार पर लगी पाबंदियां जल्द से जल्द हटाए और सभी निवासियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता बहाल करे.

योगी सरकार पर प्रियंका गांधी का आरोप,कहा- जानबूझकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन में हो रही देरी

थरूर ने ट्वीट कर कहा, “अमेरिकी संसद के प्रस्ताव में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाल करें, लोगों को हिरासत में लेना बंद करें. अमेरिकी प्रतिनिधियों द्वारा सराहनीय कदम है जबकि हमारी संसद में हम पूरे शीतकालीन सत्र में कश्मीर के विषय पर चर्चा भी नहीं कर सकते. शर्म आनी चाहिए.”

Sad news from Kashmir of how businesses thriving online have been crushed by the suspension of the internet: https://t.co/bmkHv69NuL Govt is destroying everything achieved in the last few years to promote normalization & viable business opportunities in the Valley

भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे और तेजस्वी सूर्या ने थरूर के इस बयान की कड़ी निंदा की. करंदलाजे ने ट्वीट कर कहा, “अमेरिका द्वारा भारत के आतंरिक मामलों में दखलंदाजी करने की सराहना करने पर आपको शर्म आनी चाहिए. पहली बार जम्मू कश्मीर में लोग बहुत कम आतंकी गतिविधियां देख रहे हैं और लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. लेकिन कांग्रेस भारत के आतंरिक मामलों पर राजनीति करने और देश को बदनाम करने का मौका कभी नहीं चूकती.”

Restore Internet, End Detentions In Jammu&Kashmir, Says Bipartisan Resolution In US House. Admirable effort by US reps, whereas in our Parliament we have been unable even to have a discussion on the subject of Kashmir in the entire winter session. Shame. https://t.co/Q51xIVeZFb

सूर्या ने ट्वीट कर कहा कि यह निराशाजनक है कि डॉ शशि थरूर ने कई बार विदेश में भारतीय हितों का बचाव किया है, वह आज अमेरिका द्वारा भारत के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप की सराहना कर रहे हैं. थरूर ने जवाब दिया कि उन्हें भाजपा द्वारा उनके ट्वीट का गलत अर्थ निकालने पर हंसी आ रही है.

Disappointed that Dr. Shashi Tharoor, who has many times defended Indian interests well outside of our borders even when speaking as representative of the opposition, expresses ‘admiration’ over US interference in India’s domestic matters. https://t.co/A6riy1mTkR

Shame on you for admiring US interference on India’s internal matters.

For the very first time J&K witnessing very less terror activities & people are feeling more safer.

But the #CONgress never missed any opportunities to politisise India’s domestic matters & defame country! https://t.co/csVe1tUpfx

— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) December 8, 2019