नई दिल्ली: देश में पिछले कुछ सालों से एक नए गैंग की अवधारणा सामने आ रही है. ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ से संबोधित किए जाने वाले जेएनयू के कुछ छात्र और स्टूडेंट लीडर के बारे में आरटीआई द्वारा जानकारी मांगी गई थी. इसी सिलसिले में गृह मंत्रालय द्वारा एक आरटीआई आवेदन के जवाब में ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का अस्तित्व है और वह सरकार चला रहा है.

एक आरटीआई कार्यकर्ता ने दावा किया था कि उनकी एक आरटीआई में गृह मंत्रालय से यह जवाब आया है कि टुकड़े-टुकड़े गैंग के संबंध में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है. मीडिया में आई खबर को टैग करते हुए थरूर ने ट्वीट किया, ‘‘ टुकड़े-टुकड़े गैंग का अस्तित्व है. वे सरकार चला रहे हैं और देश को बांट रहे हैं.’’

The tukde-tukde gang does exist. They are running the Government and dividing the nation. pic.twitter.com/s4AaZKJLzH

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 21, 2020