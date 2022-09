Congress President Election Update: कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की तरफ से उन्हें चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल गई है. वहीं, Zee News ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) भी मैदान में होंगे. इसका मतलब यह साफ है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष (Congress President Election Date) गांधी परिवार से नहीं होगा.Also Read - राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का हमला, कहा- 'BJP का बस चले तो कभी भी...'

Sonia Gandhi, Congress interim president, replied that he (Shashi Tharoor) can contest (for the post of the party president) if he wants, anybody can contest elections: Sources

