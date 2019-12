मुम्बईः मुम्बई की एक विशेष अदालत ने 2012 के शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी. मुखर्जी ने छह महीने पहले स्वास्थ्य के आधार पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे सी जगदाले की अदालत में यह अर्जी लगाई थी. जमानत हासिल करने की उसकी यह चौथी कोशिश थी. अदालत ने कहा कि पिछली याचिका खारिज होने के बाद से उनके बर्ताव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है.

जमानत के लिए दलीलें देते हुए इंद्राणी के वकील तनवीर अहमद ने कहा था, ‘‘उनकी चिकित्सा दशा गंभीर है और लगातार बिगड़ती जा रही है. स्थिति सुधर नहीं रही है, बल्कि बिगड़ती जा रही है.’’ अहमद ने कहा, ‘‘चिकित्सा विशेषज्ञों ने राय दी है कि इन महिला की बीमारी अपरिवर्तनीय दशा में है. ऐसे में (स्वास्थ्य में) और गिरावट निश्चित है.’’

Sheena Bora case: Special CBI court in Mumbai has rejected bail plea of Indrani Mukerjea. Court rejected her plea seeking bail for the reason of her deteriorating health.Court observed that there is no change of circumstances since the last bail plea was rejected (file pic) pic.twitter.com/6l8qMMxo2f

