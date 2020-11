नई दिल्ली: JNU की पूर्व छात्रा व छात्रनेता शहला राशित के के पिता अब्दुल रशीद ने शहला को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के डीजीपी को खत लिखकर अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने खत में दावा किया है कि उनकी बेटी को जान का खतरा है. Also Read - Jammu Kashmir: नियंत्रण रेखा के पास फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, तलाश अभियान जारी

डीजीपी को लिखे खत में उन्होंने अपनी बेटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि शेहला देशविरोधी गतिविधियों में शामिल है. अब्दुल ने डीजीपी को 3 पन्ने का खत लिखकर अपनी बेटी को एंटी नेशनल तक बताया है. उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी जिस तरीके से पैसा खर्च कर रही है और NGO चला रही है. उससे साफ है कि कहीं न कहीं उसके संबंध आतंकियों से भी हो सकते हैं.

1) Many of you must have come across a video of my biological father making wild allegations against me and my mum & sis. To keep it short and straight, he's a wife-beater and an abusive, depraved man. We finally decided to act against him, and this stunt is a reaction to that. pic.twitter.com/SuIn450mo2

— Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) November 30, 2020