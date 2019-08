नई दिल्ली: राजनीतिक कार्यकर्ता शहला राशिद ने गुरुवार को कहा कि वह जम्मू कश्मीर में तथाकथित मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में अपनी टिप्पणी पर कायम हैं. शहला राशिद ने गत 18 अगस्त को दावा किया था कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में अंधाधुंध लोगों को पकड़ रही है, मकानों पर छापे मार रही है और लोगों को प्रताड़ित कर रही है. वहीं, ट्विटर पर किए गए दावों के बारे में जब एक संवाददाता ने सबूत मांगे तो शहला राशिद ने कहा, ”मैं आपको सबूत क्यों दूं? मैं ट्वीट क्यों ना करूं? क्या मोदी सरकार के शासन में इस पर रोक है?” यदि आप सरकार के प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो कृपया बनें. मैं सरकार की प्रवक्ता नहीं हूं. कृपया जाकर भाजपा मुख्यालय में एक पद लें और चुनाव लड़ें.

उनसे जब उनके उन विवादास्पद दावों के बारे में सबूत पूछा गया, जिस पर भारतीय सेना की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई थी, शहला राशिद ने कहा, ” मैं सबूत तब दूंगी जब भारतीय सेना जांच का गठन करेगी. मैंने आपको अपना बयान दे दिया है. क्या सेना ने कोई जांच शुरू की है?”

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा, मैंने जो कुछ कहा है कि वह लोगों के साथ प्रामाणिक बातचीत पर आधारित है जो कश्मीर से आते हैं और उनके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है. मैंने केवल एक नहीं बल्कि कई बयान दिये हैं. कश्मीर में लोगों के पास एलपीजी सिलेंडर, खाना पकाने की गैस खत्म हो रही है.

Activist Shehla Rashid on her remarks on the situation in Jammu and Kashmir: I will give the evidence when the Indian Army constitutes an inquiry, I will give the evidence then. pic.twitter.com/ZpZHf64jlz

— ANI (@ANI) August 22, 2019