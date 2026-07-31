कितने साल BJP में रहे शहजाद पूनावाला? पार्टी से अचानक दिया इस्तीफा, आजीवन रहेंगे PM मोदी के समर्थक

Shehzad Poonawalla Resigns: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. टीवी डिबेट्स में अपने आक्रामक तर्कों के लिए मशहूर शहजाद के इस्तीफे से सोशल मीडिया पर हलचल सी मच गई है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/shehzad-poonawalla-bjp-resignation-how-long-resigning-abruptly-from-party-and-remaining-supporter-of-pm-modi-for-life-8489019/ Copy

शहजाद पूनावाला

शहजाद पूनावाला ने निजी कारणों से राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया;

X प्रोफाइल से BJP का नाम हटाया लेकिन पीएम मोदी के आजीवन समर्थक बने रहने की बात कही.

2017 में कांग्रेस से बगावत के बाद वे बीजेपी में शामिल हुए थे

करीब 7-8 वर्षों तक पार्टी के सबसे मुखर चेहरों में से एक रहे.

Shehzad Poonawalla BJP Resignation News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रखर राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. सूत्रों के मुताबिक उन्होंने निजी कारणों से यह कदम उठाया है. अपने तार्किक बयानों से टीवी डिबेट्स में बीजेपी का पक्ष मजबूती से रखने वाले शहजाद के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

निजी कारणों का हवाला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शहजाद पूनावाला ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा भेज दिया है. यद्यपि इस्तीफे की सटीक वजह का औपचारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से सक्रिय राजनीति से हटने का निर्णय लिया है. उम्मीद है कि जल्द ही वह अपना आधिकारिक बयान जारी करेंगे.

My updated bio : pic.twitter.com/qGG5s9WMOG — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) July 30, 2026

पीएम मोदी के आजीवन समर्थक

इस्तीफे की चर्चाओं के बीच शहजाद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के बायो से बीजेपी का जिक्र हटा दिया है. हालांकि, उन्होंने बायो में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजीवन समर्थक बताया है. टीवी और सोशल मीडिया पर हमेशा पीएम मोदी की नीतियों का बचाव करने वाले शहजाद का यह कदम बेहद चर्चा में है.

पारिवारिक पृष्ठभूमि

शहजाद पूनावाला का जन्म 17 अक्टूबर 1987 को पुणे (महाराष्ट्र) में हुआ था. उनके पिता सरफराज पूनावाला कारोबारी थे, जिनका निधन 1992 में हो गया था. इसके बाद उनकी मां यास्मिन पूनावाला ने परिवार संभाला. उनके भाई तहसीन पूनावाला जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, हालांकि दोनों भाइयों की राजनीतिक विचारधाराएं हमेशा विपरीत रही हैं. शहजाद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पुणे के सेंट विंसेंट हाई स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और कॉलेज ऑफ पुणे से उच्च शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से कानून (LLB) की डिग्री ली. पेशे से सर्टिफाइड वकील शहजाद ने 2013 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में भेदभाव के खिलाफ याचिका दायर कर पहचान बनाई थी.

कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत

शहजाद पूनावाला ने 2008 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की रिसर्च टीम से राजनीति में कदम रखा. वह पुणे NSUI के उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र कांग्रेस में सचिव रहे. अपनी वाक्पटुता और लेखन क्षमता के कारण उन्होंने कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर कार्य किया.

2017 में बीजेपी में एंट्री

2017 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के दौरान शहजाद ने राहुल गांधी के खिलाफ बगावत कर दी और प्रक्रिया को एकतरफा बताया. इसके बाद परिवार और भाई तहसीन ने उनसे दूरी बना ली. कांग्रेस छोड़ने के बाद वह बीजेपी में शामिल हुए, जहां उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली आईटी सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई.

राजनीति से दूरी के संकेत

शहजाद पूनावाला की कुल संपत्ति (Net Worth) 1 से 3 करोड़ रुपये के आसपास आंकी जाती है, जिसकी मुख्य कमाई वकालत, कॉलम राइटिंग और कंसल्टिंग से है. हाल के महीनों में उन्होंने सोशल मीडिया पर संकेत दिए थे कि वे चुनाव लड़े बिना भी समाज सेवा जारी रख सकते हैं, जिससे उनके राजनीति छोड़ने के फैसले की पृष्ठभूमि पहले से तैयार लग रही थी.