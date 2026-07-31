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केवल भाजपा देश को नरेंद्र मोदी दे सकती है, दूसरी पार्टियों में सिर्फ बच्चे और परिवारवाद- पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार बोले शहजाद पूनावाला

Shehzad Poonawalla: शहजाद पूनावाला ने कहा है कि देश के युवाओं के लिए भाजपा सबसे बेहतर विकल्प है. दूसरी पार्टियों केवर बच्चों को बढ़ावा देंगी.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 31, 2026, 3:59 PM IST
केवल भाजपा देश को नरेंद्र मोदी दे सकती है, दूसरी पार्टियों में सिर्फ बच्चे और परिवारवाद- पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार बोले शहजाद पूनावाला
शहजाद पूनावाला ने शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है.(photo credit, IANS, for representation only)

Shehzad Poonawalla: भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शुक्रवार को पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया. इसके कुछ घंटे बाद शहजाद ने कहा कि सिर्फ भाजपा देश को पीएम नरेंद्र मोदी जैसी सेल्फ मेड मैन दे सकती है. उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प है. शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट किया. इसमें लिखा कि, बाकी सब (भाजपा को छोड़कर अन्य राजनीतिक दल) तो बस अपने बच्चों और परिवारवाद को ही बढ़ावा देंगे. विपक्षी पार्टियों पर अक्सर परिवारवादी राजनीति करने का आरोप लगता रहता है.

और पढ़ें: कितने साल BJP में रहे शहजाद पूनावाला? पार्टी से अचानक दिया इस्तीफा, आजीवन रहेंगे PM मोदी के समर्थक

पूर्व भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भाजपा युवाओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प है. खासबात यह है कि पूनावाला ने यह बात ऐसे समय में कही है जब वह पार्टी छोड़ रहे हैं और दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों ने NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके कारण अंततः धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा. पूनावाला ने एक वीडियो रीपोस्ट किया जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही थीं.

कितने पढ़े लिखे हैं BJP छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला, राजनीति के अलावा इस फील्ड में भी हैं ‘मास्टर’

एक्स बायो किया अपडेट

इससे पहले दिन में, पूनावाला ने अपने ‘X’ बायो को अपडेट किया. इसमें अब भाजपा का जिक्र नहीं है. उनके मौजूदा बायो में लिखा है: धर्म, इस्लाम, संस्कृति, हिंदू, विचारधारा-भारतीय, लेखक: GST की यात्रा; पीएम नरेंद्र मोदी के आजीवन अनुयायी.

कुछ दिन पहले दिया था संकेत

सूत्रों ने CNN-News18 को बताया कि पूनावाला ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है और इस फैसले के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है. कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि सक्रिय राजनीति से आगे बढ़ने का समय आ गया है और उन्होंने बीजेपी छोड़ने का इशारा किया था.

2017 में छोड़ी कांग्रेस

2017 में पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर हुए विवाद के बाद कांग्रेस छोड़ने के बाद शहजाद पूनावाला बीजेपी में शामिल हुए थे. बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद दिया गया था.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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