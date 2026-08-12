'तय प्रक्रिया के तहत हो रही जांच...', शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत का बड़ा जवाब, बांग्लादेश की मांग पर क्या बोला

भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध पर फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि मामले की तय प्रक्रियाओं के तहत समीक्षा की जा रही है. ढाका लंबे समय से हसीना की वापसी की मांग कर रहा है.

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India on Sheikh Hasina Extradition: भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर नई जानकारी सामने आई है. भारत सरकार ने मंगलवार (11 अगस्त) को साफ किया कि ढाका की तरफ से भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच तय प्रक्रियाओं के अनुसार की जा रही है. हालांकि, इस मामले में अभी किसी अंतिम फैसले की घोषणा नहीं की गई है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत इस मुद्दे को स्थापित प्रक्रियाओं के तहत देख रहा है. उन्होंने संकेत दिया कि जब इस मामले में कोई नया अपडेट होगा, तो उसकी जानकारी दी जाएगी. भारत के इस बयान के बाद फिलहाल गेंद नई दिल्ली के पाले में मानी जा रही है.

अगस्त 2024 से भारत में हैं शेख हसीना

78 वर्षीय शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए बड़े राजनीतिक उथल-पुथल के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं. उस समय उनकी सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया था और आखिरकार उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो गई. इसके बाद से ही हसीना भारत रह रही हैं. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और बाद में वहां की नई राजनीतिक व्यवस्था की तरफ से लगातार उनकी वापसी की मांग उठ रही है. ढाका का दावा है कि 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़े मामलों में हसीना की भूमिका की जांच और कानूनी कार्रवाई जरूरी है.

मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में सजा

बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई से जुड़े गंभी आरोप लगाए गए हैं. वहां की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया था. हालांकि, भारत के लिए ये मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि कूटनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. दोनों देशों के बीच रिश्तों में बांग्लादेश की रानीतिक परिस्थितियों और हसीना के भारत में रहने को लेकर संवेदनशील बनी हुई है. ऐसे में प्रत्यर्पण के अनुरोध पर भारत का अगला कदम काफी अहम माना जा रहा है.

तारिक रहमान को भारत आने का न्योता

इसी बीच भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को दो अलग-अलग मौकों पर भारत आने का निमंत्रण दिया है. एक निमंत्रण द्विपक्षीय यात्रा के लिए है, जबकि दूसरा सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिया गया है. भारत इस साल 12 और 13 सितंबर को BRICS Summit की मेजबानी करेगा. तारिक रहमान को BIMSTEC के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर आउटरीच कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है. BIMSTEC में भारत और बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान शामिल हैं.