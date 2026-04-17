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विदेश से फंडिंग ले सकेंगे धीरेंद्र शास्त्री और क्रिकेटर शिखर धवन, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी

FCRA Registration: शिखर धवन और धीरेंद्र शास्त्री को केंद्र सरकार से FCRA मंजूरी मिल गई है.सरकार ने ये निर्णय तब लिया है जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) शिखर धवन से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है.

Published date india.com Published: April 17, 2026 4:27 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
shikhar dhawan dhirendra shastri fcra approval
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FCRA Registration: पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और धर्मगुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को केंद्र सरकार से विदेशी फंडिंग लेने की मंजूरी मिल गई है. गृह मंत्रालय (MHA) ने उनकी संस्थाओं को FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन दिया है, जिससे अब ये संगठन विदेशों से आर्थिक मदद प्राप्त कर सकेंगे. यह कदम सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है.

शिखर धवन फाउंडेशन को मिली मंजूरी

शिखर धवन की यह संस्था समाज सेवा से जुड़े काम करती है, जैसे जरूरतमंद लोगों की मदद, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रयास. अब FCRA रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद फाउंडेशन को विदेश से भी आर्थिक मदद मिल सकेगी. इससे संस्था अपने प्रोजेक्ट्स को बड़े स्तर पर चला पाएगी और ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचा सकेगी.

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ED कर रही है जांच

यह मंजूरी ऐसे समय में आई है जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है. पिछले साल ED ने शिखर धवन से जुड़ी करीब 4.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. यह मामला एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म ‘1xBet’ से जुड़ा बताया गया था. हालांकि, FCRA रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया अलग होती है, जिसमें संस्था की साख और काम को ध्यान में रखा जाता है.

धीरेंद्र शास्त्री की संस्था को भी मिली अनुमति

इसी महीने मध्य प्रदेश के धार्मिक गुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की संस्था ‘बाबा बागेश्वर धाम’ को भी FCRA रजिस्ट्रेशन मिला है. इसका मतलब है कि यह संस्था भी अब विदेश से चंदा ले सकती है. सरकार समय-समय पर ऐसी संस्थाओं को अनुमति देती है, जो सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यों में लगी होती हैं.

कैसे मिलता है FCRA का रजिस्ट्रेशन

FCRA रजिस्ट्रेशन पाने के लिए किसी भी NGO को तय प्रक्रिया का पालन करना होता है. उन्हें ऑनलाइन आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) संस्था की पृष्ठभूमि और काम की जांच करता है. जांच पूरी होने के बाद ही मंजूरी दी जाती है. इस साल 15 अप्रैल तक 38 संस्थाओं को यह अनुमति मिल चुकी है, जबकि पिछले साल 444 संगठनों को रजिस्ट्रेशन दिया गया था.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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