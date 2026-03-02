By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
शिमला-मनाली में छुट्टी पड़ेगी महंगी! सरकार बढ़ा रही यह फीस- हिमाचल में एंट्री से पहले जान लें पूरी डिटेल्स
हिमाचल सरकार ने दूसरे राज्यों की गाड़ियों की एंट्री फीस में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है. हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट, 1975 के तहत नोटिफाई की गई बदली हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी.
देश की राजधानी दिल्ली और उसके आस पास के इलाके समेत उत्तर भारत में सर्दी खत्म हो गई है. घरों के पंखे चलने शुरू हो गये हैं. दिल्ली-NCR में गर्मी का सितम जैसे ही बढ़ता है लोग पहाड़ का रुख करने लगते हैं. हिमाचल और उत्तराखंड में हर वीकेंड पर भीड़ काफी बढ़ जाती है. अगर आप भी शिमला, मनाली या धर्मशाला जैसे हिल स्टेशन जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपका सफर अब महंगा होने वाला है. हिमाचल सरकार ने दूसरे राज्यों की गाड़ियों की एंट्री फीस में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है. हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट, 1975 के तहत नोटिफाई की गई बदली हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी.
नई दरों में कितना है बदलाव?
नए स्ट्रक्चर के अनुसार, अलग-अलग कैटेगरी की गाड़ियों के लिए एंट्री फीस Rs. 30 से बढ़ाकर Rs. 230 कर दी गई है. प्राइवेट कार, जीप, वैन और हल्की मोटर गाड़ियों के लिए चार्ज Rs. 70 से बढ़कर Rs. 170 हो गए हैं. 12+1 सीटर पैसेंजर गाड़ियों की फीस अब Rs. 110 से बढ़कर Rs. 170 हो गई है. यह पैसों की तंगी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की फाइनेंस को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों में से एक है.
किसे देनी होगी सबसे ज्यादा एंट्री फी?
मिनी बसों (32-सीटर) के लिए 180 रुपये की जगह 320 रुपये देने होंगे. वहीं, कमर्शियल बसों के लिए 600 रुपये लगेंगे, जो पहले के 320 रुपये से लगभग दोगुना है. कंस्ट्रक्शन मशीनरी के लिए अब 800 रुपये एंट्री फीस लगेगी जो पहले 570 रुपये थी. बड़े मालवाहक वाहनों की फीस 720 रुपये से बढ़कर 900 रुपये हो गई है, जबकि ट्रैक्टरों के लिए 70 रुपये की जगह 100 रुपये देने होंगे. हालांकि, डबल-एक्सल बस-ट्रकों का रेट 570 रुपये पर ही रहेगा. हिमाचल के लोकल वाहनों को इस एंट्री फीस से छूट दी गई है.
कहां देना होगा टैक्स?
राज्य सरकार बैरियर पर सीधे टोल वसूलेगी, FASTag ज़रूरी करेगी और बैरियर की नीलामी ऑनलाइन करेगी, जिसका मकसद ट्रैफिक को आसान बनाना और भीड़भाड़ कम करना है. सोलन जिले में परवाणू और बद्दी, ऊना जिले में महतपुर, कांगड़ा जिले में कंडवाल, बिलासपुर जिले में गरमौरा और सिरमौर जिले में गोविंदघाट जैसे राज्य के मुख्य एंट्री पॉइंट पर नए रेट लागू करने और बैरियर ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता में स्पेशल कमेटियां बनाई गईं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें