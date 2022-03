Shiv Kumar Pareek Death: देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee) के करीबी सहयोगी रहे शिवकुमार पारीक (Shiv Kumar Pareek) का आज शनिवार को निधन (Shiv Kumar Pareek Death) हो गया है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने स्‍वार्गीय पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ शिवकुमार की तस्‍वीरें टि्वटर पर शेयर करते हुए दुख जताया है.Also Read - States Assembly Elections: चार राज्यों में बहुमत से लौटेगी भाजपा, पंजाब में भी उम्मीद से बेहतर होगा प्रदर्शन- अमित शाह

Shiv Kumar Pareek, a close associate of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee passed away, tweeted Union Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/fVWvIGvSwM

— ANI (@ANI) March 5, 2022