नई दिल्लीः महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक पार्टियों में गतविधियां तेज हो गई हैं. अब केंद्र सरकार में शामिल शिवसेना के इकलौते मंत्री अरविंद सावंत केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा इस्तीफा दे दिया है. सावंत ने भाजपा पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया है. सावंत के इस फैसले से भाजपा और शिवसेना के बीच तकरार और बढ़ सकती है. शिवसेना नेता ने अपने इस्तीफे की घोषणा ट्वीटर के माध्यम से दी.

अरविंद सावंत ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव में सीटों के बंटवारे और सत्ता के फार्मूले पर बात हुई थी तब भाजपा उस पर राजी हो गई थी लेकिन अब इस फार्मूले को झूठा बता कर शिवसेना पर आरोप लगाए जा रहे हैं. सावंत ने कहा कि शिवसेना एक सच्ची पार्टी है और अगर इस तरह के झठे आरोप लगाए जाते हैं तो ऐसे वातारण में दिल्ली में नहीं रहा जा सकता.

Union Minister of Heavy Industries and Public Enterprises & Shiv Sena MP Arvind Sawant: I am resigning from my ministerial post. pic.twitter.com/6UVYpXK6Sa

— ANI (@ANI) November 11, 2019