मुंबई: महाराष्ट्र में राकांपा, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) का समर्थन करने का फैसला किया है. जबकि कांग्रेस ने पहले ही इस विधेयक को ‘असंवैधानिक’ करार दिया है. शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को ट्विटर पर इसकी घोषणा की. राउत ने कहा- “गैर-कानूनी रूप से रह रहे घुसपैठियों को बाहर निकाला जाना चाहिए.” हालांकि लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किए जाने को लेकर शिवसेना ने सवाल भी खड़ा किया. शिवसेना ने कहा कि हिंदू अवैध शरणार्थियों की ‘चुनिंदा स्वीकृति’ देश में धार्मिक युद्ध छेड़ने का काम नहीं करेगी. साथ ही शिवसेना ने केंद्र पर विधेयक को लेकर हिंदुओं तथा मुस्लिमों का ‘अदृश्य विभाजन’ करने का आरोप लगाया. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने यह भी कहा कि विधेयक की आड़ में ‘वोट बैंक की राजनीति’ करना देश के हित में नहीं है.

Illegal Intruders should be thrown out . immigrant Hindus must be given citizenship,but @AmitShah let’s give rest to allegations of creating vote bank & not give them voting rights,what say ? And yes what about pandits,have they gone back to kashmir after article 370 was removed

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) December 9, 2019