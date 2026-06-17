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Shiv Sena UBT Crisis Live Updates: उद्धव की शिवसेना में टूट पक्की! 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी चिट्ठी

Shiv Sena UBT Crisis Live Updates: टीएमसी में जारी बगावत के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है. अटकलें हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद पाला बदल सकते हैं.

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Shiv sena Crisis Live Updates : दावा किया जा रहा है कि शिवसेना UBT के 6 सांसद पाला बदल सकते हैं.

Shiv Sena UBT Crisis Live Update: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी तूफान मचा हुआ है. उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) एक बार फिर टूट की कगार पर है. उद्धव की पार्टी के 6 सांसद पाला बदलने को तैयार हैं. इन सांसदों ने लोगसभा स्पीकर से मिलकर एक चिट्ठी भी सौंपी है. चिट्ठी में क्या है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि यह चिट्ठी विलय को लेकर ही है. उधर, शिवसेना UBT के सांसदों ने दावा किया है कि सांसदों को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपये ऑफर किए गए हैं. साथ ही 15 करोड़ रुपये एडवांस में भी दिए गए हैं. उधर, शिवसेना सांसद संजय संजय राउत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो भी सांसद पार्टी छोड़ना चाहते हैं, उसे हम छोड़ेंगे नहीं. राउत ने कहा कि सांसदों को जिताने में कार्यकर्ताओं का खून-पसीना बहा है. शिवसेना UBT में मचे सियासी घमासान से जुड़े हर अपडेट के लिए India.com के साथ बने रहें और पेज को समय-समय पर रिफ्रेश करते रहें…