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Shiv Sena UBT Crisis Live Updates: उद्धव की शिवसेना में टूट पक्की! 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी चिट्ठी

Shiv Sena UBT Crisis Live Updates: टीएमसी में जारी बगावत के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है. अटकलें हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद पाला बदल सकते हैं.

Written by: Parinay Kumar
Updated: June 17, 2026, 1:42 PM IST
Shiv sena Crisis Live Updates
Shiv sena Crisis Live Updates : दावा किया जा रहा है कि शिवसेना UBT के 6 सांसद पाला बदल सकते हैं.

Shiv Sena UBT Crisis Live Update: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी तूफान मचा हुआ है. उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) एक बार फिर टूट की कगार पर है. उद्धव की पार्टी के 6 सांसद पाला बदलने को तैयार हैं. इन सांसदों ने लोगसभा स्पीकर से मिलकर एक चिट्ठी भी सौंपी है. चिट्ठी में क्या है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि यह चिट्ठी विलय को लेकर ही है. उधर, शिवसेना UBT के सांसदों ने दावा किया है कि सांसदों को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपये ऑफर किए गए हैं. साथ ही 15 करोड़ रुपये एडवांस में भी दिए गए हैं. उधर, शिवसेना सांसद संजय संजय राउत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो भी सांसद पार्टी छोड़ना चाहते हैं, उसे हम छोड़ेंगे नहीं. राउत ने कहा कि सांसदों को जिताने में कार्यकर्ताओं का खून-पसीना बहा है. शिवसेना UBT में मचे सियासी घमासान से जुड़े हर अपडेट के लिए India.com के साथ बने रहें और पेज को समय-समय पर रिफ्रेश करते रहें… 

और पढ़ें: क्या फिर टूटने वाली है शिवसेना? उद्धव ठाकरे के 9 में से 7 सांसद होंगे बागी! शिंदे गुट के दावे से बढ़ी टेंशन

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  • Jun 17, 2026 1:29 PM IST
    Shiv Sena UBT Crisis Live Updates: शिवसेना के ठाकरे MP को लेकर ऑपरेशन टाइगर के बाद शरद पवार की NCP अलर्ट मोड पर पर है. शरद पवार NCP के MPs से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. पार्टी के सीनियर लीडर्स MPs से बातचीत कर रहे हैं. अगले कुछ दिनों में एक मीटिंग होगी.
  • Jun 17, 2026 1:27 PM IST

    Shiv Sena UBT Crisis Live Updates: शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी ने उन्हें मौका दिया…..हमारी पार्टी के टिकट पर चुनकर आए थे……अगर जाना है तो इस्तीफा दीजिए और जाइये. आप सबको जनता माफ नहीं करेंगी.

  • Jun 17, 2026 1:24 PM IST

    Shiv Sena UBT Crisis Live Updates: शिवसेना यूबीटी गुट के तीन सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे संसद में थोड़ी देर में स्पीकर ओम बिरला से मिल सकते हैं.

  • Jun 17, 2026 1:24 PM IST
    Shiv Sena UBT Crisis Live Updates: शिवसेना के अलग ग्रुप के लिए लोकसभा स्पीकर को लेटर दिया गया है. जी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि लेटर पर 6 सांसदों के साइन हैं. पांच MPs पहले ही साइन कर चुके थे. एक MP के साइन बाकी थे.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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