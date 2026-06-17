शिवसेना (UBT) बागी सांसदों पर संजय राउत ने खोया आपा, PC में बोले- मुंह से गालियां निकल जाएं तो मत करना बीप

Shiv Sena (UBT) Crisis: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) में बड़ी टूट के बाद अब महाराष्ट्र की शिवसेना (UBT) से टूट की खबरें हैं. पार्टी के 9 सांसद लोकसभा में पहुंचे हैं और इनमें से 6 या 7 सांसद पार्टी का दामन छोड़कर सत्ताधारी गंठबंधन एनडीए के पाले में जा रहे हैं. पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मुंबई में सांसदों को मनाने की कोशिश की थी लेकिन जब उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखी तो उन्होंने यह कह दिया कि जिसे जाना है वह जाए, बाद में उन्हें पछताना होगा. आज मेरा वक्त नहीं है लेकिन कल आएगा.
इसके बाद बुधवार को पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नई दिल्ली में इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने बागी हो रहे सांसदों और बीजेपी पर हमला बोला. एक ओर राउत ने कहा कि हम अभी भी सबको साथ मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बागी हो सांसदों पर पैसा लेने का आरोप भी लगाया. इसी के साथ उन्होंने गुस्से में इन सांसदों पर अपशब्द भी कहे. राउत ने उन्हें ‘धोखेबाज’ और ‘पीठ में छुरा घोंपने वाला’ तक करार दिया. इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा. ‘अगर आज उनके मुंह से गालियां निकल जाएं तो उन्हें भी बीप कर हटाया न जाए.’
Sanjay Raut hurls abuses at rebel MPs, asks media “not to cut” out his comments
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— ANI Digital (@ani_digital) June 17, 2026
राउत ने इस मौके पर बागी हो रहे सांसदों को चुनौती देते हुए कहा, ‘अगर उन्हें पार्टी से अलग होना है तो पहले वे इस्तीफा दें, जो पार्टी के टिकट पर जीतकर आए हैं उन्हें जनादेश को धोखा देने का हक नहीं है.’
#WATCH दिल्ली: शिवसेना UBT में फूट की अटकलों के बीच पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा, “अगर कोई जाना चाहता है, तो वो इस्तीफा देकर जा सकता है। अगर हमारे सांसदों के बारे में ऐसी खबरें आती हैं, तो उन्हें उनका खंडन करना चाहिए। इस बार महाराष्ट्र के लोग चुप नहीं रहेंगे।” pic.twitter.com/O1q4fTpQSz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2026
‘बागी होने वाले सांसदों को ₹50 करोड़ का मिला ऑफर’
इस मौके पर राउत ने कहा कि उन्हें जानकारी है कि उनके कुछ सांसदों को पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपये तक के ऑफर दिए गए हैं. इनमें से 15-15 करोड़ रुपये दिए भी जा चुके हैं. इसके बाद वे चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं. इनमें से कई सांसदों ने भगवान की कसम खाई थी कि वह पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे तो ऐसे लोगों के बारे में अब क्या कहा जाए.’
राउत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फ्यूज भी दिखे. उन्होंने कहा, ‘पार्टी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसमें टूट हो रही है. हमें मीडिया के माध्यम से कुछ सांसदों के अलग होने संबंधी खबरें मिल रही हैं. शिवसेना (UBT) ने कानूनी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. संसदीय दल की मीटिंग से पहले पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है. साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा है कि संविधान के तहत कड़े कदम उठाएं.’ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पार्टी के तीन लोक सभा सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाईं और राजाभाउ वाजे भी राउत के साथ मौजूद थे.
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