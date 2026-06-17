शिवसेना (UBT) बागी सांसदों पर संजय राउत ने खोया आपा, PC में बोले- मुंह से गालियां निकल जाएं तो मत करना बीप

शिवसेना (UBT) का साथ छोड़कर एनडीए के पाले में जा रहे सांसदों पर पार्टी नेता संजय राउत ने जोरदार हमला बोला है. उन्हें धोखेबाज कहते हुए राउत ने कहा कि अगर मुंह से गालियां भी निकल जाएं तो उन्हें बीप न करना.

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शिव सेना (UBT) में टूट की खबरों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते संजय राउत और अरविंद सावंत @IANS

पार्टी के पास इस टूट की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं, मीडिया से चल रहा मालूम: संजय राउत

‘पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को पहले देना चाहिए इस्तीफा, जनादेश का नहीं कर सकते अपमान’

‘सांसदों को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपये का ऑफर, 15-15 करोड़ रुपये मिल भी चुके’

मीडिया के राउत बोले- मुंह से गालियां निकल भी जाएं तो न करें उन्हें बीप

Shiv Sena (UBT) Crisis: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) में बड़ी टूट के बाद अब महाराष्ट्र की शिवसेना (UBT) से टूट की खबरें हैं. पार्टी के 9 सांसद लोकसभा में पहुंचे हैं और इनमें से 6 या 7 सांसद पार्टी का दामन छोड़कर सत्ताधारी गंठबंधन एनडीए के पाले में जा रहे हैं. पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मुंबई में सांसदों को मनाने की कोशिश की थी लेकिन जब उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखी तो उन्होंने यह कह दिया कि जिसे जाना है वह जाए, बाद में उन्हें पछताना होगा. आज मेरा वक्त नहीं है लेकिन कल आएगा.

संजय राउत ने बागी सांसदों और BJP पर बोला हमला

इसके बाद बुधवार को पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नई दिल्ली में इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने बागी हो रहे सांसदों और बीजेपी पर हमला बोला. एक ओर राउत ने कहा कि हम अभी भी सबको साथ मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बागी हो सांसदों पर पैसा लेने का आरोप भी लगाया. इसी के साथ उन्होंने गुस्से में इन सांसदों पर अपशब्द भी कहे. राउत ने उन्हें ‘धोखेबाज’ और ‘पीठ में छुरा घोंपने वाला’ तक करार दिया. इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा. ‘अगर आज उनके मुंह से गालियां निकल जाएं तो उन्हें भी बीप कर हटाया न जाए.’

बागियों से बोले राउत- पहले सांसद पद से इस्तीफा दें

राउत ने इस मौके पर बागी हो रहे सांसदों को चुनौती देते हुए कहा, ‘अगर उन्हें पार्टी से अलग होना है तो पहले वे इस्तीफा दें, जो पार्टी के टिकट पर जीतकर आए हैं उन्हें जनादेश को धोखा देने का हक नहीं है.’

‘बागी होने वाले सांसदों को ₹50 करोड़ का मिला ऑफर’

इस मौके पर राउत ने कहा कि उन्हें जानकारी है कि उनके कुछ सांसदों को पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपये तक के ऑफर दिए गए हैं. इनमें से 15-15 करोड़ रुपये दिए भी जा चुके हैं. इसके बाद वे चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं. इनमें से कई सांसदों ने भगवान की कसम खाई थी कि वह पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे तो ऐसे लोगों के बारे में अब क्या कहा जाए.’

‘प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फ्यूज दिखे राउत’

राउत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फ्यूज भी दिखे. उन्होंने कहा, ‘पार्टी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसमें टूट हो रही है. हमें मीडिया के माध्यम से कुछ सांसदों के अलग होने संबंधी खबरें मिल रही हैं. शिवसेना (UBT) ने कानूनी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. संसदीय दल की मीटिंग से पहले पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है. साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा है कि संविधान के तहत कड़े कदम उठाएं.’ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पार्टी के तीन लोक सभा सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाईं और राजाभाउ वाजे भी राउत के साथ मौजूद थे.