3 सांसदों पर सिमट कर रह गई उद्धव सेना! संसद में दफ्तर भी छिनने का खतरा, शिंदे खेमे ने दिया बड़ा झटका

शिवसेना (UBT) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. छह लोकसभा सांसदों के शिंदे गुट में जाने के बाद पार्टी की संसदीय ताकत बेहद कम हो गई है, अब संसद में मिले कार्यालय पर भी संकट मंडरा रहा है.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 24, 2026, 4:15 PM IST
3 सांसदों पर सिमट कर रह गई उद्धव सेना! संसद में दफ्तर भी छिनने का खतरा, शिंदे खेमे ने दिया बड़ा झटका
  • 6 सांसदों के जाने से उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) लोकसभा में बेहद कमजोर हो गई.
  • सांसदों की संख्या घटने के बाद संसद में पार्टी के कार्यालय पर संकट मंडरा रहा है.
  • एकनाथ शिंदे ने इसे अपने नेतृत्व पर भरोसे और बड़ी राजनीतिक जीत बताया.
  • इस घटनाक्रम से राष्ट्रीय राजनीति में UBT की भूमिका और प्रभाव कम होने की आशंका बढ़ गई है.

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. शिवसेना (UBT) को उस समय करारा झटका लगा जब उसके 6 लोकसभा सांसदों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया था. इस घटनाक्रम के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी की संसदीय ताकत काफी घट गई है और अब संसद परिसर में मौजूद उसके कार्यालय पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

सूत्रों के अनुसार, जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष इन सांसदों के विलय को औपचारिक मंजूरी देंगे, शिवसेना (UBT) की लोकसभा में संख्या बेहद सीमित रह जाएगी. संसदीय नियमों के तहत आमतौर पर संसद भवन परिसर में अलग कार्यालय उसी पार्टी को आवंटित किया जाता है, जिसके पास न्यूनतम निर्धारित संख्या में सांसद हों. ऐसे में पार्टी के वर्तमान कार्यालय को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है.

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कार्यालय को बनाए रखना बड़ी चुनौती

फिलहाल शिवसेना (UBT) का संसदीय कार्यालय संविधान सदन (पुराना संसद भवन) के कक्ष संख्या 128A से संचालित होता है. यह वही क्षेत्र है जहां कभी अविभाजित शिवसेना का संसदीय संचालन हुआ करता था, लेकिन अब सांसदों की संख्या में आई भारी गिरावट के कारण इस कार्यालय को बनाए रखना पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है.

ये केवल कार्यालय खोने का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी की मौजूदगी और प्रभाव से भी जुड़ा मुद्दा है. संसद में किसी दल की संख्या कम होने पर उसकी राजनीतिक हैसियत और विभिन्न मंचों पर भागीदारी भी प्रभावित होती है. यही वजह है कि इस घटनाक्रम को उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है.

लंबे समय से बगावत की आहट

दरअसल, बगावत की आहट कई दिनों से दिखाई दे रही थी. दिल्ली में आयोजित पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक से कई सांसदों की दूरी ने अटकलों को जन्म दिया था. बाद में छह सांसदों ने खुलकर शिंदे गुट का समर्थन कर दिया. इसके साथ ही शिंदे खेमे को संसद में और मजबूती मिली, जबकि उद्धव गुट की स्थिति कमजोर होती नजर आई.

एकनाथ शिंदे ने इस घटनाक्रम को अपने नेतृत्व पर भरोसे का प्रमाण बताया, उन्होंने इसे शिवसेना के भीतर जारी राजनीतिक पुनर्संरचना का हिस्सा करार दिया और दावा किया कि उनके नेतृत्व को लगातार समर्थन मिल रहा है. वहीं, विपक्षी खेमे में इस घटनाक्रम को लेकर चिंता बढ़ गई है.

सांसदों की संख्या घटने से पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी भी प्रभावित हो सकती है. कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार की तरप से बुलाई जाने वाली बैठकों में आमंत्रण और प्रतिनिधित्व का सवाल भी खड़ा हो सकता है. ऐसे में पार्टी के सामने केवल संगठनात्मक ही नहीं, बल्कि संसदीय अस्तित्व से जुड़ी चुनौतियां भी हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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