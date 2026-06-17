दूसरी बड़ी टूट की ओर उद्धव की शिवसेना- पाला बदलने को तैयार 6 सांसद दिल्ली पहुंचे, संजय राउत का आरोप- करोड़ों का ऑफर

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में हुई पहली फूट की चौथी वर्षगांठ एक सप्ताह दूर है और इससे पहले पार्टी का एक और धड़ा उससे अलग हो रहा है.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 17, 2026, 9:42 AM IST
Uddhav Thackeray
उद्धव ठाकेर की शिवसेना फूट की ओर @Instagram

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की करारी हार के बाद पूरे देश की सियासत में भूचाल आ गया है. चुनाव परिणामों के एक महीने के भीतर ही ममता बनर्जी से पूरी पार्टी ही छिन गई. इसके बाद अब सियासत की खिचड़ी महाराष्ट्र में पक रही है. यहां एक बार फिर उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) टूट की कगार पर है. पार्टी के सांसद उद्धव का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में आना चाहते हैं.

इस कड़ी में उसके 6 सांसद एक चार्टर्ड फ्लाइट से मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए. इसके बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे भी देर रात राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गए हैं. खबरें हैं कि ये सांसद एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के बाद पार्टी बदलने का फैसला लेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने इसकी जानकारी रखेंगे. शिवसेना UBT के बागी सांसदों की एकनाथ शिंदे से यह मुलाकात शिंदे के बेटे और महाराष्ट्र से सांसद श्रीकांत शिंदे के आवास पर संभव है.

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इन बागी सांसदों के गुट ने आज संसदीय समिति की बैठक भी बुलाई है. इसी बैठक में वह पार्टी से अलग होकर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में विलय का फैसला लेंगे. इसके बाद ये नेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात कर इसकी जानकारी उन्हें देंगे.

इस बीच शिवसेना (UBT) के नेता और राज्य सभा सांसद संजय राउत ने पार्टी के बागी सांसदों के खिलाफ हमला बोला है और उन्होंने एनडीए पर भी खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं. उन्होंने सांसदों को 15-15 करोड़ रुपये का एडवांस मिलने की बात कही है. राउत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, ‘अपना सपना मनी-मनी. महाराष्ट्र के सांसदों को आज रात पार्टी बदलने के लिए 15 करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर दिए जा रहे हैं. यह शर्मनाक है.’

उनके इस पोस्ट के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी मौज ली, जिस पर राउत ने भी रेस्पॉन्स दिया. मोइत्रा ने राउत के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘सिर्फ 15 करोड़? सस्ते में क्यों जा रहे हैं? भरोसा कीजिए हमारे वालों को सीधे 4 करोड़ रुपये मिले और उनके कार्यकाल के बचे 36 महीनों के लिए 1 करोड़ प्रतिमाह फिक्स है… हनी प्लस मनी’

इस पर राउत ने रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘नहीं-नहीं महुआ जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 करोड़ (पचास खोके) रुपये प्रति सांसद तय है. ₹15 करोड़ तो बस एडवांस है. सच कहूं तो ये लोग 50, 000 रुपये के लायक भी नहीं हैं. उनकी कीमते इसलिए बढ़गई हैं क्योंकि उन पर शिवसेना और टीएमसी ब्रांड का लेबल लगा है.’

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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