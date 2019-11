नई दिल्लीः चुनाव नतीजों के बाद से ही भाजपा और शिवसेना के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही थी. दोनों पार्टियों के बीच की तकरार अब पूरी तरह से सामने आ चुकी है. सत्ता के लिए मची जद्दोजहद के बीच शिवसेना की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है. एक सवाल के जवाब ने शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान दिया है कि वह संसद सत्र से पहले NDA की बैठक में भाग नहीं लेगी. संजय राउत ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया.

आपको बता दें कि आगामी 18 नवंबर से संसद सत्र शुरू होने जा रहा है और यह 13 दिसंबर तक चलेगा. इस संसद सत्र से पहले दिल्ली में एनडिए अपनी रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करेगी. इस मुद्दे पर जब शिवसेना नेता संजय राउत से पूछा गया गया कि क्या पार्टी दिल्ली की बैठक में भाग लेगी तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया.

Shiv Sena leader Sanjay Raut on being asked if Shiv Sena will go for NDA meeting in Delhi ahead of Parliament session?: No, Shiv Sena will not go. pic.twitter.com/5NbDmFRe50

