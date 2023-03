शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कांग्रेस को दिया झटका, कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर शाम को होने वाली मीटिंग से बनाई दूरी

Uddhav Thackeray, Shiv Sena UBT: शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट (Shiv Sena UBT) ने आज सोमवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली मीटिंग में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने सोमवार को एएनआई से कहा, उद्धव ठाकरे गुट ने आज शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं.

बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आज सोमवार शाम को समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है.

बता दें कि एक दिन पहले शिवसेना बालासाहेब उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने (Uddhav Thackeray) ने रविवार को कांग्रेस को चेताते हुए कहा था, हम हिंदुत्व विचारक वी.डी. सावरकर (Hindutva ideologue V.D. Savarkar) को अपना आदर्श मानते हैं. ठाकरे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से कहा कि वह सावरकर का अपमान करने से बचें. उन्होंने कहा कि था महा विकास आघाड़ी (एमवीए) तीन दलों – शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) – का गठबंधन है, जिसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था और इसके लिए एकजुट होकर काम करना जरूरी था.