Shivamogga Violence: सावरकर के पोस्टर (Savarkar Poster Row) को लेकर हुए विवाद के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र (Araga Jnanendra) ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था), आलोक कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ शिवमोग्गा में एक उच्च स्तरीय बैठक की. टीपू सुल्तान (Tipu Sultan) के अनुयायियों ने मैसूर शासक के बैनर लगाने के लिए सावरकर के पोस्टर हटाने की कोशिश के बाद सोमवार शाम को धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, देश की आजादी के लिए लड़ने वाले सावरकर का पोस्टर लगाने में गलत क्या है? उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी.

Shivamogga (Karnataka) violence | There’s peace here & our officials are on patrol. Sec 144 imposed till Thursday, Aug 18. Sale of liquor restricted in Bhadravati & Shivamogga. More than 1000 of our police personnel have come here from other districts: ADGP Law & Order Alok Kumar pic.twitter.com/yrH8ABdXdi — ANI (@ANI) August 16, 2022



उन्होंने कहा कि सरकार ने धर्म के आधार पर कुछ भी तय नहीं किया. ‘शांति बनी रहनी चाहिए, हमें राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखनी होगी. हम इसकी गहन जांच करेंगे. इस तरह की कोई घटना यहां दोबारा नहीं होनी चाहिए.’ मंत्री ने शिवमोग्गा झड़प में घायल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए मेगन अस्पताल का भी दौरा किया. वहीं, इसके बाद शिवमोग्गा में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों मे फ्लैग मार्च भी किया. Also Read - कर्नाटक के शिवमोग्गा में सावरकर के पोस्टर पर तनाव, धारा 144 लागू; पुलिस बल की तैनाती

#WATCH | Karnataka: Flag march conducted by police & Rapid Action Force amid Section 144 imposed in Shivamogga after a group of Tipu Sultan followers tried to remove banners of VD Savarkar to install Tipu Sultan’s banners in the Ameer Ahmad circle of the city yesterday, August 15 pic.twitter.com/C2OzBuaiWs — ANI (@ANI) August 16, 2022

एडीजीपी ने कहा कि फिलहाल शांति है और पुलिस अधिकारी इलाके में गश्त कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गुरुवार तक यहां धारा 144 लागू रहेगी. साथ ही भद्रावती और शिवमोग्गा में शराब की बिक्री को भी प्रतिबंधित किया गया है. उन्होंने कहा कि हमारे एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी इलाके में तैनात हैं.

Shivamogga (Karnataka) violence | It is not right to comment on the matter when the investigation is underway. I’ve instructed the police to conduct a stringent investigation: Karnataka CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/9BFOrJjxSQ — ANI (@ANI) August 16, 2022

वहीं, शिवमोग्गा हिंसा पर जब कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब जांच चल रही है तो इस मामले पर टिप्पणी करना सही नहीं है. मैंने पुलिस को कड़ी जांच करने का निर्देश दिया है.