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एकतरफा प्यार का खौफनाक अंजाम! 17 साल की लड़की पर कुल्हाड़ी से हमला, छत से फेंकने की कोशिश से दहला गांव

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक युवक ने कथित तौर पर एकतरफा प्रेम में नाबालिग लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल किशोरी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 6, 2026, 8:36 PM IST
एकतरफा प्यार का खौफनाक अंजाम! 17 साल की लड़की पर कुल्हाड़ी से हमला, छत से फेंकने की कोशिश से दहला गांव
क्राइम न्यूज.

Crime News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से सामने आई एक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. एक 17 की लड़की पर कथित तौर पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया.

जानकारी के अनुसार ये मामला जिले के एक गांव का है, जहां सुबह के समय किशोरी घर पर अकेली थी. परिवार के अन्य सदस्य खेतों में काम करने गए हुए थे. इसी दौरान आरोपी युवक घर में घुस आया. बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और उसके प्रति एकतरफा लगाव रखता था.

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शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक ने घर में घुसने के बाद किशोरी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से घबराई लड़की अपनी जान बचाने के लिए घर की छत की ओर भागी, लेकिन आरोपी उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया.

मदद के लिए चीखती रही किशोरी

वहां मौजूद लोगों और पुलिस के अनुसार, छत पर भी आरोपी का हमला जारी रहा. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद किशोरी मदद के लिए चीखती रही. उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों का ध्यान इस ओर गया. इसी बीच स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई जब आरोपी ने लड़की को गंभीर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

घटना के दौरान आसपास मौजूद कुछ लोगों ने दूर से पूरा घटनाक्रम देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों के मौके पर पहुंचने के बाद आरोपी वहां से भागने का प्रयास कर सका नहीं और बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. हमले में घायल किशोरी को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए बड़े चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया.

फिलहाल उसका इलाज जारी है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. इस घटना की खबर फैलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली. बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे. कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. बाद में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी के खिलाफ कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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