Shivraj Patil Jihad Remarks: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी है. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह आप ही हैं जिसे जिहाद कह रहे हैं. गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया था उसे जिहाद कहेंगे ? नहीं, मैंने यही कहा है. उन्होंने कहा कि अगर आप महात्मा गांधी को मारेंगे तो यह जिहाद है. पूर्व गृह मंत्री के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा था और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया था. बता दें कि शिवराज पाटिल ने बृहस्पतिवार को दावा किया था कि जिहाद की अवधारणा न केवल इस्लाम, बल्कि भगवद् गीता और ईसाई धर्म में भी थी.Also Read - Shivraj Patil: Batla House was a genuine encounter and i have no doubt । बाटला एनकाउंटरः कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने एनकाउंटर को बताया सही

#WATCH | Greater Noida, UP: Former Home Minister Shivraj Patil, attempts to clarify his remarks saying Krishna taught lessons of Jihad to Arjun, says, “It is you who is calling it jihad. Would you call Krishna’s lessons to Arjun, Jihad? No, that is what I said.” pic.twitter.com/R4DkCUwMqJ — ANI (@ANI) October 21, 2022

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पाटिल की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई की आत्मकथा के विमोचन पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में जिहाद पर काफी चर्चा गई. उन्होंने कहा कि जब सही इरादों और सही चीजें करने के बावजूद भी कोई नहीं समझता है तो यह अवधारणा सामने आई कि बल का प्रयोग किया जा सकता है.

#WATCH | Former Home Minister Shivraj Patil, attempts to clarify his remarks saying Krishna taught lessons of Jihad to Arjun, says, “If you kill Mahatma Gandhi, it is Jihad. The act of killing him is Jihad” pic.twitter.com/HFCFJbB1KG — ANI (@ANI) October 21, 2022

शिवराज पाटिल ने दावा किया, ‘‘यह केवल कुरान में नहीं है, बल्कि महाभारत, गीता में भी है, श्री कृष्ण भी अर्जुन से जिहाद के बारे में बात करते हैं और यह चीज केवल कुरान या गीता में ही नहीं, बल्कि ईसाई धर्म में भी है.’’ पाटिल की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, ‘‘आम आदमी पार्टी (आप) के गोपाल इटालिया और राजेंद्र पाल गौतम के बाद हिंदू घृणा और वोट बैंक की राजनीति में पीछे न रहते हुए कांग्रेस के शिवराज पाटिल का कहना है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ‘जिहाद’ सिखाया था.

(इनपुट-ANI and PTI)