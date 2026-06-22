शिवसेना UBT के 6 बागी सांसद शिंदे गुट में हुए शामिल, NDA सरकार को करेंगे सपोर्ट, समझिए संसद में कितना बदलेगा नंबर गेम

महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर हो चुका है. शिवसेना (UBT) के 6 बागी लोकसभा सांसद आखिरकार सोमवार (22 जून 2026) को एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए. इन बागी सांसदों ने केंद्र की NDA सरकार को समर्थन देने की बात कही है. उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) के लोकसभा में 9 सांसद हैं. 6 सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद अब उद्धव गुट में सिर्फ 3 सांसद रह गए हैं. वहीं, उद्धव गुट के 6 सांसदों के शामिल होने से लोकसभा में शिंदे गुट की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो जाएगी.
एकनाथ शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना UBT के लोकसभा सांसद संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टीकर, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय दीना पाटिल और ओमप्रकाश राजे निंबालकर शामिल रहे. इन्होंने शिंदे गुट ज्वॉइन किया.
बागी सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों (MLC) के साथ बैठक की. इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई. बैठक में उद्धव गुट के 3 से 4 विधायक नहीं पहुंचे.
#WATCH | Mumbai: Shiv Sena UBT MPs Sanjay Haribhau Jadhav, Bhausaheb Rajaram Wakchaure, Omprakash Bhupalsingh Nimbalkar, Sanjay Dina Patil, Sanjay Uttamrao Deshmukh and Nagesh Bapurao Patil Ashtikar share the stage with Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde as they are set to join… pic.twitter.com/Rp6AQpebQQ
— ANI (@ANI) June 22, 2026
उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने X पर लिखा- “पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने साबित कर दिया है कि उनकी वफादारी बिकाऊ है. कम से कम यह मान लीजिए कि लालच की वजह से आपने रातोंरात बिना किसी शर्म के यह सब छोड़ दिया.”
संजय राउत ने कहा, “शिंदे ने 6 गद्दार पैदा किए हैं. हालात संभालने के लिए अब सर्जरी करनी पड़ेगी.”
उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना UBT के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने X हैंडल पर अपनी पार्टी के नेक्स्ट प्लान के बारे में बताया है. राउत के मुताबिक, उद्धव ठाकरे 27 जून से महाराष्ट्र में जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं. इस दौरान वे बागी सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में भी जाएंगे. उद्धव ठाकरे 27 जून को यवतमाल, वाशिम और हिंगोली जाएंगे. 28 जून को परभणी और धाराशिव का दौरा करेंगे. 29 जून को शिर्डी पहुंचेंगे. यहां वोटर्स से संपर्क करके पार्टी पर भरोसा कायम करने की कोशिश की जाएगी.
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