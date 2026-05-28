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कामाख्या में 55 भैंसों की बलि सही तो बकरीद पर कुर्बानी गलत कैसे? संजय राउत के बयान पर सियासत तेज

मुंबई में बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर कई इलाकों में विवाद बढ़ता जा रहा है. इस बीच शिवसेना (UBT) से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कमाख्या मंदिर में बलि को लेकर BJP को घेरा है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: May 28, 2026, 4:47 PM IST
कामाख्या में 55 भैंसों की बलि सही तो बकरीद पर कुर्बानी गलत कैसे? संजय राउत के बयान पर सियासत तेज
शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने BJP और राज्य में सत्तारूढ़ महायुति के नेताओं पर तीखा हमला बोला है. (ANI)

महाराष्ट्र की राजधानी मुबंई समेत कुछ इलाकों की सोसायटियों में बकरीद की कुर्बानी को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है. इस संवेदनशील मुद्दे पर नेताओं की बयानबाजी आग में घी डालने का काम कर रही है. पहले लाइव टीवी डिबेट में BJP प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी में बकरी-सूअर को लेकर तीखी बहस हुई. अब शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने एक बयान से सियासी पारा चढ़ा दिया है.

महाराष्ट्र को बताया मांसाहारियों की भूमि
शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने BJP और राज्य में सत्तारूढ़ महायुति के नेताओं पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने असम के कामाख्या देवी मंदिर में पशुओं की बलि देने का आरोप लगाया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “जो लोग कुर्बानी की बातें कर रहे हैं… उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कामाख्या मंदिर में कितनी बलियां दी गईं? महाराष्ट्र मांसाहारियों की भूमि है. यह छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है. हम क्षत्रिय हैं, हम मराठा हैं. हम इस तरह की बलियां देना जारी रखेंगे.”

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बकरीद को लेकर हो रही धर्म की राजनीति
मुंबई में मीडिया के एक सवाल पर राज्यसभा सांसद राउत ने कहा, “ये धर्म की राजनीति हो रही है, लोगों को बांटना चाहते है. आने वाले चुनावों में इस मामले पर बार-बार तनाव पैदा करेंगे. दो धर्मों में फूट डालने का काम कर रहे है… ये हमेशा का है, दंगा भी करा सकते है.”

दोहरे रवैये पर उठाए सवाल
राउत ने कहा, “जो लोग कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं, वो जरा बताएं कि कामाख्या देवी मंदिर में इन लोगों ने कितनी ‘कुर्बानी’ दी थी? 55 भैंसों को काटा गया था… ये भी तो कुर्बानी ही थी ना. मतलब उनकी कुर्बानी सही है. उनके केस में सब चलता है, लेकिन दूसरे की कुर्बानी नहीं सही लगती.“

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राउत ने कहा, ” हम अपने देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान भी देते हैं. अगर आप बलिदान नहीं देंगे, तो देश और महाराष्ट्र कैसे बचेगा?” राउत का यह बयान ऐसे समय आया है, जब देश के कई हिस्सों में धार्मिक परंपराओं और पशु बलि को लेकर बहस चल रही है.

BJP के पूर्व सांसद ने पशु कटाई पर जताई थी आपत्ति
इससे पहले BJP के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि मुंबई के मानखुर्द, देवनार और गोवंडी जैसे इलाकों में बकरीद से पहले अवैध पशु कटाई की जा रही है. उन्होंने BMC और मुंबई पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की. सोमैया ने कहा कि कुर्बानी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है. और उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ BMC की ओर से तय किए गए स्थानों पर ही की जानी चाहिए. रिहायशी इलाकों में खुलेआम कुर्बानी कर धार्मिक माहौल खराब करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.

बकरीद को लेकर महाराष्ट्र में कहां-कहां हुआ विवाद?
बकरीद से पहले मुंबई के गोरेगांव स्थित एक हाउसिंग सोसायटी में कुर्बानी को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया था. मामले के बढ़ने के बाद मुंबई पुलिस को दखल देना पड़ा. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोसायटी परिसर में होने वाली बकरे की कुर्बानी की अनुमति रद्द कर दी गई है. साथ ही प्रशासन ने फैसला लिया है कि सोसायटी परिसर से पशुओं को हटाया जाएगा, ताकि इलाके में कानून-व्यवस्था बनी रहे.वहीं, घाटकोपर पश्चिम की सागर पार्क सोसायटी में भी ऐसा ही विवाद देखने को मिला था.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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