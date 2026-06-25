Ketan Murder Case: जांच में चौंकाने वाले खुलासे, इस जगह रची गई केतन हत्याकांड की साजिश, तीसरी कोशिश में हुई केतन की हत्या

आरोपी सिया, उसके प्रेमी चेतन और दोस्त नीरज की भूमिका को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है. मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत इस केस की अहम कड़ी बन गए हैं.

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केतन हत्याकांड में प्रेमी और दोस्त पर पुलिस का शिकंजा (image: file)

पुणे के उद्योगपति केतन की हत्या की साजिश कथित तौर पर एक कैफे में बैठकर बनाई गई थी.

पुलिस के अनुसार सिया और उसके प्रेमी चेतन ने कई बार हत्या की कोशिश की, जिसमें तीसरी बार सफलता मिली.

चेतन ने लोकेशन छिपाने के लिए अपना फोन घर पर छोड़कर दोस्त नीरज का मोबाइल इस्तेमाल

किया. पुलिस अब नीरज की भूमिका, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों की गहराई से जांच कर रही है.

पुणे के बहुचर्चित हाई-प्रोफाइल उद्योगपति केतन हत्याकांड में अब नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. अब सामने आया है कि इस हत्या की पूरी साजिश एक कैफे में बैठकर रची गई थी, जिसमें आरोपी सिया, उसका प्रेमी चेतन और कुछ हद तक चेतन का करीबी दोस्त नीरज सवालों के घेरे में हैं. IANS की खबर के मुताबिक, पुणे पुलिस नीरज से पूछताछ कर रही है और उसकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या नीरज इस साजिश में सीधे तौर पर शामिल था या फिर उसे बिना जानकारी दिए उसके फोन का इस्तेमाल किया गया. जांच में सामने आया है कि वारदात के दिन आरोपी चेतन ने अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया था, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके. इसके बजाय उसने अपने दोस्त नीरज का फोन इस्तेमाल किया और उसी के जरिए वह सिया से संपर्क में था.

हत्या की योजना पहले से ही बना रखी थी

अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या नीरज को पूरी योजना की जानकारी थी या फिर उसे अंधेरे में रखकर उसका फोन इस्तेमाल किया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी सिया ने केतन की हत्या की योजना पहले से ही बना रखी थी. बताया जा रहा है कि उसने तीन बार प्रयास किया और तीसरी बार में सफल रहा. सिया के मंगेतर केतन एक ट्रेकर थे, इसलिए साजिश के तहत लोहगढ़ पहाड़ी को ट्रैकिंग लोकेशन के रूप में चुना गया, जहां उसे धक्का देकर हत्या करने की योजना बनाई गई थी.

तीसरी कोशिश में केतन की हत्या

जांच में यह भी सामने आया है कि 31 मई को सिया और चेतन ने पहली बार योजना बनाई. 14 जून को हत्या करने की पहली कोशिश की गई, लेकिन एक सांप आ जाने से योजना विफल हो गई. 18 जून को फिर प्रयास किया गया, जिसमें केतन को धक्का तो दिया गया लेकिन वह गंभीरता से घायल नहीं हुआ. वह इसे सिया की एक गलती मानकर छोड़ दिया. इसके बाद 20 जून को तीसरी कोशिश में केतन की हत्या कर दी गई.

सिया और चेतन की मुलाकात

जांच में यह भी सामने आया है कि सिया और चेतन की मुलाकात दीपावली के दौरान एक पार्टी में हुई थी. वहीं से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और फिर प्यार हो गया. हालांकि, सिया की शादी पहले से तय थी, जिससे वह लगातार टालमटोल कर रही थी. पुलिस का मानना है कि इसी दबाव और प्रेम संबंधों के चलते उसने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया.

पुलिस नीरज की भूमिका, मोबाइल इस्तेमाल और पूरी साजिश में अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता की जांच कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, यह मामला पूरी तरह से सुनियोजित हत्या का प्रतीत हो रहा है, जिसमें डिजिटल सबूत और कॉल रिकॉर्डिंग अहम भूमिका निभा सकते हैं.