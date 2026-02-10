  • Hindi
  • India Hindi
  • Shocking Twist In Pocso Case Convict Read Books Wrote Essays In Jail Bombay Hc Reducing Life Sentence To 12 Years

POCSO केस में शॉकिंग ट्विस्ट: दोषी ने जेल में किताबें पढ़ीं, निबंध लिखे, बॉम्बे HC ने दिया हैरान करने वाला फैसला, उम्रकैद घटाकर की 12 साल

अदालत ने उम्रकैद को घटाकर 12 साल की सश्रम कारावास में बदल दिया, जिसे न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप बताया. साथ ही, जुर्माने और अन्य शर्तों को बरकरार रखा गया.

Published date india.com Published: February 10, 2026 2:44 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
Bombay High Court
Bombay High Court

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की उम्रकैद की सजा को घटाकर 12 साल कर दिया है. यह फैसला 2 फरवरी 2026 को जस्टिस सरंग कोटवाल और जस्टिस संदेश पाटिल की बेंच ने सुनाया. दोषी का नाम कलामुद्दीन मोहम्मद इस्तेयार अंसारी उर्फ कोइल है, जिसे दिसंबर 2020 में स्पेशल कोर्ट ने POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया था.

मामला दिसंबर 2016 का

मामला दिसंबर 2016 का है, जब दोषी ने अपने पड़ोस की 5 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किया था. वह घाटकोपर चाल, मुंबई का रहने वाला था और अपराध के समय उसकी उम्र करीब 20 साल थी. ट्रायल कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील की. हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, यानी अपराध साबित होने पर कोई संदेह नहीं जताया. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित किया था. हालांकि, सजा के मामले में कोर्ट ने कुछ राहत देने का फैसला किया.

दोषी के जेल में सुधारात्मक व्यवहार को ध्यान में रखा

कोर्ट ने दोषी के जेल में सुधारात्मक व्यवहार को ध्यान में रखा. उसने जेल में रहते हुए कई कार्यक्रमों में भाग लिया और प्रमाणपत्र हासिल किए. इनमें तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे से ‘किताबों के विश्लेषण’ पर कार्यक्रम का प्रमाणपत्र, रामचंद्र प्रतिष्ठान, मुंबई से ‘निबंध प्रतियोगिता’ में भागीदारी का प्रमाणपत्र और मुंबई सर्वोदय मंडल से महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन कर परीक्षा पास करने का प्रमाणपत्र शामिल हैं.

पैरोल या छूट नहीं मिली

अदालत ने नोट किया कि दोषी का पहले का कोई अन्य आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. साथ ही, कोविड-19 के दौरान उसे पैरोल या छूट नहीं मिली थी, जिससे उसने जेल में समय बिताया. कोर्ट ने इन सभी कारकों को संयुक्त रूप से देखते हुए कहा कि सजा में कुछ नरमी बरती जा सकती है.

भाग में कुछ राहत इन वजहों से दी गई

बेंच ने अपने आदेश में कहा, “ये सभी कारक संयुक्त रूप से विचार करने पर हमें सजा के भाग में कुछ राहत देने के लिए प्रेरित करते हैं.” अदालत ने उम्रकैद को घटाकर 12 साल की सश्रम कारावास में बदल दिया, जिसे न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप बताया. साथ ही, जुर्माने और अन्य शर्तों को बरकरार रखा गया.

यह फैसला POCSO मामलों में सजा निर्धारण के दौरान दोषी के सुधारात्मक कदमों और पुनर्वास को महत्व देते हुए लिया गया है, हालांकि अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया गया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.