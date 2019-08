श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया जबकि एक जवान भी शहीद हो गया. सेना ने यह जानकारी दी.

Sepoy Rambir of 34 Rashtriya Rifles of the Indian Army has lost his life in Shopian encounter in Jammu and Kashmir, today. pic.twitter.com/4UYv6PjV4F

— ANI (@ANI) August 2, 2019