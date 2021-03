Shopian Encounter: दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में शनिवार रात शुरू हुई आतंतकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है. सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया है. हालांकि अभी मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है. देर रात आतंकियों ने छह नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिन्हें सुरक्षा बलों ने छुड़ा लिया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है. सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है. सूचना मिली थी कि सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर विलायत उर्फ सज्जाद अफगानी को घेर लिया है . Also Read - Shopian Encounter: चार्जशीट में खुलासा, 'सेना के कैप्टन और दो अन्य ने सबूत मिटाने की कोशिश की'

शोपियां जिले के रावलपोरा गांव में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सेना, सीआरपीएफ तथा पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी. इस दौरान घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और घेरा तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई.

Jammu and Kashmir: One terrorist killed in Rawalpora area of Shopian, in an encounter with security forces that began yesterday. The joint operation is underway.

