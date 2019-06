श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में रविवार की सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया. और दो आतंकियों को मार गिराया.

उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान मौके पर छिपे आतंकवदियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं. उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई.

Shopian Encounter: Two terrorists have been killed in ongoing encounter between terrorists and security forces in Daramdora area of Keegam in South Kashmir. Operation is going on. (Visuals deferred by unspecified time) #JammuAndKashmir pic.twitter.com/YJsqz9qxvY

— ANI (@ANI) June 23, 2019