Shopian-Tral encounter : जम्मू-कश्मीर के शोपियां और अवंतीपुर के त्राल इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ में अबतक कुल पांच आतंकियों के मारे जाने की सूचना है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपियां और त्राल में चल रही मुठभेड़ में मुठभेड़ जारी है. शोपियां में जहां अब तक मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं वहीं त्राल में मुठभेड़ अभी जारी है. Also Read - Jammu and Kashmir: जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में तीन आतंकवादी ढेर

जानकारी के मुताबिक शोपियां मुठभेड़ के बीच अवंतीपोरा त्राल के नौबुग इलाके में भी सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है और इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक घंटे के भीतर ही दो आतंकवादियों को मार गराया है. इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है. मारे गए आतंकियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. परंतु सुरक्षाबलों के अनुसार ये दोनों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं. Also Read - जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर, भाजपा नेता की हत्या में थे शामिल

पुलिस के मुताबिक त्राल में चल रही मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी भी मारा गया है. कश्मीर ज़ोन पुलिस मे बताया है कि अवंतीपोरा के त्राल इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं.

#UPDATE | Shopian encounter: Three terrorists killed. Two more terrorists firing from inside the mosque. Encounter is still going on.

