कर्नाटक में BJP विधायक सोमशेखर को राज्यसभा चुनाव में, क्रॉस-वोट करने के बाद मिला Show Cause Notice

Rajya Sabha Polls: कर्नाटक में बीजेपी नेता एस टी सोमशेखर अपनी पार्टी से नाराज हैं जिसके चलते उन्होंने जब मंगलवार को राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ तो उन्होंने बगावती रुख अपनाते हुए अपना वोट कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में दिया. जिसके बाद बीजेपी के मुख्य व्हिप ने एसटी सोमशेखर के खिलाफ Show cause notice जारी कर दिया. जिसके तहत उन्हें चेतावनी दी गई. इसके अलावा बीजेपी पार्टी के शिवराम हेब्बर को भी नोटिस जारी किया गया है क्योंकि वोटिंग वाले दिन वो अनुपस्थित थे.

जिसके बाद कांग्रेस ने तीन राज्यसभा सीटों पर अपनी जीत हासिल की वहीं बीजेपी के केवल एक नेता को जीत मिल सकी. माना जा रहा है कि पिछले कई दिनों से सोमशेखर और हेब्बर पार्टी के नेतृत्व से नाराज हैं और हाल के महीनों में कांग्रेस के करीब जा रहे हैं. सोमशेखर यशवंतपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि हेब्बर येल्लापुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं.

मतदान के बाद रिपोर्टरों से बातचीत करते हुए, सोमशेखर ने कहा कि वह अपनी विवेकानुसार मतदान किया. ‘मैंने अपने विवेक के अनुसार मतदान किया है और उनके लिए जिन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्कूल बनाने और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद की है,’ विद्रोही बीजेपी नेता ने कहा.

आपको बता दें कि साल 2019 में, ये दोनों ही विधायक कांग्रेस से बीजेपी में जुड़े थे.जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस और जेडी(एस) के बीच 14-महीने का गठबंधन टूट गया था.

बीजेपी पर निशाना साधते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कि कांग्रेस पार्टी में क्रॉस वोटिंग संभव नहीं है. क्रॉस वोटिंग सिर्फ बीजेपी में संभव है, कांग्रेस में नहीं.’ इस मामले को लेकर बीजेपी के मुख्य सचेतक डोड्डानगौड़ा जी पाटिल ने कहा कि पार्टी बीजेपी विधायक के खिलाफ सख्त करेगी.

बीजेपी की सहयोगी जनता दल (सेक्युलर) के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और एसटी सोमशेखर का पुतला जलाया.

#WATCH | Bengaluru: JDS workers stage a protest and burn the effigy of ST Somashekhar. pic.twitter.com/cgx50qqAHw

— ANI (@ANI) February 27, 2024