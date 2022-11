आफताब का चेहरा अरेस्ट होने के बाद पहली बार आया नजर, FSL लैब से बाहर निकलते हुए दिखा, ये है वीडियो

Aftab video: ये वीडियो है श्रद्धा हत्याकांड (Shraddha murder case) के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawala) का, जिसका चेहरा गिरफ्तारी के बाद आज मंगलवार को पहली सामने आया है. वह फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से बाहर निकलते हुए देखा गया. आफताब को फोरेंसिक टेस्ट के लिए रोहणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए ले गया था. आज आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट ले लिए प्रारंभिक टेस्ट शुरू किए गए हैं. इसके बाद उसे पुलिस कार्यालय लाया गया. वीडियो में आफताब को फोरेंसिक टेस्ट लैब में एक अधिकारी से बात करते हुए भी नजर आ रहा है.

साकेत कोर्ट ने आज सुबह ही आरोपी आफताब की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी है. दिल्ली पुलिस ने उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी करवाई थी और नार्को टेस्ट के लिए लगने वाले समय को देखते हुए रिमांड बढ़ाने की मांग की थी.