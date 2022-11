श्रद्धा मर्डर केस : CCTV फुटेज में आफताब बैग लेकर घूमते हुए आया नजर, देखें वीडियो

नई दिल्ली: श्रद्धा वाकर हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खोज निकाला है, जिसमें आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को दिल्ली में अपने घर के बाहर सड़क पर बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज 18 अक्टूबर का है और आफताब ने बैग के साथ तीन चक्कर लगाए. दिल्ली पुलिस इस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है.

आधिकारिक सूत्रों ने कहा, “पुलिस का मानना ​​है कि आफताब हत्या के पांच महीने बाद श्रद्धा के शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने के लिए बैग लेकर बाहर गया था. उसने श्रद्धा के शरीर के अंगों को दिल्ली में और उसके आसपास ठिकाने लगाने से पहले फ्रिज में रख दिया था. ” वीडियो की सत्यता की भी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा, “आरोपी ने 18 अक्टूबर को सिर, धड़ और हाथ काट दिए थे”

दिल्ली पुलिस की टीमों ने मामले में लापता महत्वपूर्ण सबूतों को खोजने के प्रयास में शनिवार को महरौली वन क्षेत्र में अपनी खोज जारी रखी. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की एक टीम दिल्ली के छतरपुर इलाके में आफताब के फ्लैट पर पहुंची और भयानक हत्याकांड की जांच के तहत आरोपी और मृतक दोनों के कपड़े जब्त किए.