Shraddha Murder Case: श्रद्धा के 'हत्यारे' आफताब का होगा नार्को टेस्ट, कोर्ट ने पांच दिन बढ़ाई पुलिस हिरासत

Shraddha Murder Case: लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े करने वाले ‘हैवान’ आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Poonawala) की पुलिस हिरासत कोर्ट ने पांच दिन और बढ़ा दी है. इसके साथ-साथ कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट (What Is Narco Analysis Test) की भी इजाजत दी है. पुलिस ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आफताब को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया था. पुलिस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि आरोपी आफताब को जांच के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ले जाया जाना है. इसके साथ-साथ कोर्ट ने आफताब के नार्को एनालिसिस टेस्ट (Narco Analysis Test) की अनुमति वाली पुलिस की अर्जी भी मंजूर कर ली।

Delhi court extends the police custody of Shraddha murder accused Aftab Poonawala for the next five days. pic.twitter.com/nQcWQaZwEw — ANI (@ANI) November 17, 2022