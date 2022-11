श्रद्धा मर्डर केस की जांच में मिले सबूत क्या आफताब को सजा दिला पाएंगे? एक्सपर्ट ने दी ये राय

Shraddha murder case, नई दिल्ली: विशेषज्ञों का कहना है कि श्रद्धा वालकर मर्डर केस की जांच में परिस्थितिजन्य साक्ष्य और फॉरेंसिक जांच काफी महत्वपूर्ण है. इस मामले में आफताब अमीन पूनावाला की गिरफ्तारी के एक सप्ताह बाद, पुलिस श्रद्धा वालकर की हत्या के लिए अदालत में उसे पेश करने के वास्ते सबूतों की तलाश कर रही है, लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण काम बना हुआ है, क्योंकि लगभग छह महीने बाद इस अपराध का पता चला था. यहां के विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य और फोरेंसिक जांच महत्वपूर्ण होती है.

वहीं, दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने मैदान गढ़ी में एक तालाब के पास एक इलाके में सबूत जुटाने के लिए पहुंची थी.