Shravani Mela special train: सावन मेला के लिए रेलवे की बड़ी सौगात, इन बड़े शहरों से चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें पूरी लिस्ट यहां

Sawan Mela Special Train 2026: सावन (श्रावणी) मेला 2026 के अवसर पर रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष तोहफा दिया है. रांची, भागलपुर, और नागपुर से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की समय सारिणी, रूट और ठहराव की पूरी सूची यहां देखें...

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/shravani-mela-special-train-railways-sawan-mela-ranchi-bhagalpur-trains-will-run-from-these-major-cities-see-the-full-list-here-8478608/ Copy

सावन मेला स्पेशल ट्रेन

भारतीय रेलवे ने सावन मेला 2026 के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रांची, भागलपुर और नागपुर से स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है.

रांची-भागलपुर रूट वाया बरकाकाना होकर हफ्ते में दो दिन सोमवार और शुक्रवार चलेगी, जो सुल्तानगंज में भी रुकेगी,

रांची-भागलपुर रूट वाया रजाबेरा हफ्ते में दो दिन रविवार और बुधवार चलाई जाएगी

इतवारी-मधुपुर स्पेशल ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है, अब यह थावे के बजाय हटिया स्टेशन पर रुकेगी

Baba Baidyanath dham Devghar train: सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ ही बिहार के सुल्तानगंज से लेकर झारखंड के देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम तक विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की धूम मचने वाली है. इस दौरान देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में शिवभक्त और कांवड़िए जलाभिषेक के लिए देवघर पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ और यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने एक बड़ी सौगात दी है. पूर्व रेलवे (Eastern Railway) ने कई रूटों पर ‘श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनें’ चलाने की घोषणा की है. ये ट्रेनें रांची, भागलपुर और इतवारी, नागपुर जैसे बड़े शहरों से होकर गुजरेंगी, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी. आइए जानते हैं इन स्पेशल ट्रेनों के रूट, समय और ठहराव की पूरी लिस्ट…

रांची – भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल

झारखंड से बिहार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे वाया बरकाकाना होकर स्पेशल ट्रेन चला रहा है. रांची से भागलपुर ट्रेन 27 जुलाई 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को रांची से शाम 17:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 06:30 बजे भागलपुर पहुंचेगी. भागलपुर से रांची वापसी में यह ट्रेन 28 जुलाई 2026 से 12 सितंबर 2026 के बीच प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भागलपुर से सुबह 09:10 बजे खुलेगी और उसी दिन रात 21:40 बजे रांची पहुंचेगी. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए वाया रजाबेरा भी एक अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन सेवा की घोषणा की है

ट्रेन नंबर रूट संचालन अवधि टाइमिंग-स्टॉपेज 08646 रांची → भागलपुर (वाया बरकाकाना) 27 जुलाई 2026 से 11 सितंबर 2026 तक, हर सोमवार और शुक्रवार (कुल 14 ट्रिप) रांची 17:30 बजे प्रस्थान, अगले दिन 06:30 बजे भागलपुर आगमन. ठहराव: सुल्तानगंज, जमालपुर, अभयपुर 08645 भागलपुर → रांची (वाया बरकाकाना) 28 जुलाई 2026 से 12 सितंबर 2026 तक, हर मंगलवार और शनिवार भागलपुर 09:10 बजे प्रस्थान, 21:40 बजे रांची आगमन. ठहराव: सुल्तानगंज, जमालपुर, अभयपुर 08690 रांची → भागलपुर (वाया रजाबेरा) 26 जुलाई 2026 से 09 सितंबर 2026 तक, हर रविवार और बुधवार रांची 17:40 बजे प्रस्थान, अगले दिन 06:30 बजे भागलपुर आगमन. ठहराव: सुल्तानगंज, जमालपुर, अभयपुर 08689 भागलपुर → रांची (वाया रजाबेरा) 27 जुलाई 2026 से 10 सितंबर 2026 तक, हर सोमवार और गुरुवार भागलपुर 09:10 बजे प्रस्थान, 22:20 बजे रांची आगमन. ठहराव: सुल्तानगंज, जमालपुर, अभयपुर

इतवारी – मधुपुर स्पेशल ट्रेन के मार्ग में बदलाव

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चलने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन – मधुपुर जंक्शन श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन (08895/08896) के ठहराव में भी एक अहम बदलाव किया गया है. रेलवे के अनुसार, यह स्पेशल ट्रेन अब दोनों दिशाओं में थावे स्टेशन के स्थान पर हटिया स्टेशन पर ठहरेगी. नागपुर और आसपास के क्षेत्रों से बाबा धाम जाने वाले यात्री इस बदलाव को अवश्य नोट कर लें.

UP के बरहनी से देवघर के लिए स्पेशल ट्रेनें

सावन मेले के दौरान देवघर (बाबाधाम) जाने वाले श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ के लिए यह दैनिक स्पेशल ट्रेन 33 ट्रिप लगाएगी.

श्रेणी विवरण मुख्य स्टॉपेज (बरहनी–देवघर) बरहनी → गोरखपुर → हाजीपुर → बरौनी → मुंगेर → सुल्तानगंज → भागलपुर → देवघर अतिरिक्त ठहराव शोहरतगढ़, सिद्धार्थ नगर, आनंद नगर, कप्तानगंज, रामकोला, पड़रौना, तमकुही रोड, थावे, गोपालगंज, दिघवा दुबौली, मशरख, महेरा, खैरा, दिघवारा, सोनपुर, देसरी, शाहपुर पटोरी, बछवाड़ा, बेगूसराय, साहेबपुर कमाल, बाराहाट जंक्शन, बांका संचालन अवधि (05028) 28 जुलाई 2026 से 29 अगस्त 2026 तक, प्रतिदिन (33 ट्रिप) संचालन अवधि (05027) 29 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक, प्रतिदिन (33 ट्रिप) कोच संरचना 14 सामान्य/शयनयान कोच + 2 एसएलआरडी, कुल 16 कोच (अनारक्षित) ट्रेन श्रेणी मेला स्पेशल / एक्सप्रेस

ट्रेन टिकट बुकिंग की जानकारी

इन सभी मेला स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की आरामदायक यात्रा के लिए जनरल सेकंड क्लास (General Second Class), स्लीपर क्लास (Sleeper Class) और AC कोच की व्यवस्था की गई है. यात्री अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट (www.irctc.co.in) पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं या अपने नजदीकी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र पर जा सकते हैं. समय सारिणी की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए यात्री NTES ऐप का उपयोग कर सकते हैं.