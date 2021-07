West Bengal News: BJP नेता शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के नंदीग्राम से निर्वाचन (Nandigram Seat) को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को तय की गई है. इन सबके बीच बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शुवेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की है कि मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट के अलावा देश के किसी भी दूसरे हाईकोर्ट में की जाए.Also Read - Bengal Lockdown Update: बंगाल में 30 जुलाई तक बढ़ीं लॉकाडाउन जैसी पाबंदियां, हफ्ते में 5 दिन चलेगी मेट्रो; जानें ताजा गाइडलाइंस

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शम्पा सरकार ने कहा कि ममता बनर्जी की चुनाव याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी. न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि इस बीच इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक अधिकारी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए जाएं.

West Bengal: Leader of Opposition Suvendu Adhikari moves Supreme Court praying that CM Mamata Banerjee's petition challenging his election from Nandigram be transferred to any other high court other than Calcutta High Court

