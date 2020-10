Shubman Gill dating with Sara Tendulkar! क्रिकेटर शुमनम गिल (Shubman Gill) इन दिनों छाए हुए हैं. वह आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेल रहे हैं. 21 वर्षीय शुभमन मैदान पर अपने बल्ले से खूब रंग बिखेर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनको लेकर कुछ और ही चल रहा है. सबसे पहले तो हम गूगल की बात करते हैं. गूगल पर शुभमन गिल की पत्नी सर्च करने पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर का नाम आ रहा है. Also Read - सारा तेंदुलकर ने इस क्रिकेटर के लिए इंस्ट्रग्राम पर बनाया दिल की इमोजी... फिर क्या... फैन्स हुए बेकाबू

कुछ दिन पहले भी गूगल ने कुछ ऐसी ही ‘हरकत’ की थी. उसने टीम इंडिया के क्रिकेटर विराट कोहली की पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को अफगानी क्रिकेटर राशिद खान की पत्नी बताया था. इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने गूगल के खूब मजे लिए थे. Also Read - Sachin Tendulkar, Irfan Pathan praise Women Cricket League in Kashmir organised by Indian Army

Also Read - IPL 2020: किंग्स इलेवन पंजाब के हाथ से कैसे फिसल गई सीजन की दूसरी जीत, जानिए पूरी डिटेल

दरअसल, शुभमन गिल और सारा को लेकर सर्च इंजन जो रिजल्ट दिखा रहा है वह पूरी तरह निराधार नहीं है. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में इन दोनों के बीच कथित डेटिंग की बात चल रही है.

ऐसी रिपोर्ट है कि पंजाबी मुंडा शुभमन, सचिन की बेटी के साथ डेटिंग कर रहे हैं. इसकी कुछ झलकियां इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट में दिखी भी है.

मुंबई के खिलाफ एक मैच में शुभमन ने भले ही क्रिकेट के जानकारों को इंप्रेस नहीं कर पाएं हों लेकिन उन्होंने सारा तेंदुलकर से प्रशंसा पाने में कामयाब रहे. इस मैच के बाद सारा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में 21 वर्षीय शुभमन की तस्वीर के साथ हार्ट की इमोजी शेयर की थी. हालांकि उन्होंने इसे तुरंत डिलीज कर दिया.

सारा के इस इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर शुभमन के टीम मेट्स और फैन्स ने उनकी खूब टांग खिंचाई भी की थी. इतना ही नहीं शुभमन और सारा लंबे समय से एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और खूब कॉमेंट भी करते हैं. पिछले दिनों शुभमन ने अपनी नई रैंज रेवर कार की तस्वीर शेयर की तो सबसे पहले कॉमेंट करने वालों में सारा तेंदुलकर का नाम सबसे आगे था.

इसको लेकर टीम इंडिया के ऑलराउंटर हार्दिक पांड्या ने तो सोशल मीडिया पर शुभमन की खूब टांग खिंचाई भी कर दी. जो भी सारा तेंदुलकर और शुभमन में क्या चल रहा है… इसको लेकर हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों स्टार्स के फैन्स इनकी हर एक चाल पर नजर रखे हुए हैं.