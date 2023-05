Karnataka Results: सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार? कौन बनेगा कर्नाटक का 'किंग', कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिया बड़ा अपडेट

Karnataka Results: कर्नाटक में लगभग सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं. रुझानों में कांग्रेस में सरकार बनती नजर आ रही है. कर्नाटक के सभी 224 सीटों के रुझान में कांग्रेस को 117 सीटें, बीजेपी को 77 और जेडीएस को 19 सीटें मिलती नजर आ रही हैं. 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 है. रुझान अगर नतीजों में तब्दील हुए तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है. जीत के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली हैं. राज्य में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दो उम्मीदवार हैं. कांग्रेस आलाकमान पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) या डीके शिवकुमार ( DK Shivakumar) में से किसे चुनती है यह देखना होगा. सिद्धारमैया राहुल गांधी की पसंद बताए जाते हैं तो वहीं, प्रियंका गांधी की पसंद डीके शिवकुमार हैं.

इन सबके बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान भी सामने आया है. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, ‘हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है. पीएम का नकारात्मक, विभाजनकारी अभियान काम नहीं आया.’ पवन खेड़ा से जब यह सवाल किया गया कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा? उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद का फैसला लिया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे यहां नागपुर से रिमोट कंट्रोल से इसका फैसला नहीं होता है.