CM पद छोड़ने के बाद बड़े रोल की मांग कर रहे थे सिद्धारमैया, कांग्रेस ने प्लान पर फेरा पानी

कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब डीके शिवकुमार सत्ता के सबसे मजबूत चेहरे बनकर उभर रहे हैं. कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे शिवकुमार, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं. इसका मतलब हुआ कि सरकार और संगठन दोनों की ताकत अब उनके हाथ में आती दिख रही है. वहीं, राजनीति में लंबे समय से एक्टिव रहे सिद्धारमैया अपनी पकड़ छोड़ने के मूड में नहीं हैं. मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी वह चाहते हैं कि पार्टी और सरकार के फैसलों में उनकी अहम भूमिका बनी रहे.
एक प्रावेइट न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के सामने एक नई ‘कोऑर्डिनेशन कमेटी’ बनाने का प्रस्ताव रखा. इस कमेटी का काम सरकार और पार्टी संगठन के बीच तालमेल बनाए रखना होता. माना जा रहा था कि इस कमेटी की जिम्मेदारी सिद्धारमैया को मिल सकती थी, जिससे सरकार से बाहर रहकर भी उनकी राजनीतिक ताकत बनी रहती.
दरअसल, यह मॉडल कर्नाटक की राजनीति में पहले भी इस्तेमाल हो चुका है. 2018 में जब कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी, तब एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे. उस समय सिद्धारमैया को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था. उस कमेटी के जरिए वह सरकार के बड़े फैसलों में लगातार शामिल रहते थे और उनकी राजनीतिक पकड़ भी मजबूत बनी हुई थी. अब एक बार फिर वह उसी तरह का ढांचा चाहते थे ताकि नेतृत्व बदलने के बाद भी उनका प्रभाव कम न हो.
हालांकि, कांग्रेस हाईकमान इस बार सिद्धारमैया के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत नहीं दिखा. पार्टी का मानना है कि 2018 की स्थिति अलग थी, क्योंकि तब गठबंधन सरकार थी और दो दलों के बीच तालमेल जरूरी था. लेकिन इस समय कांग्रेस अपने दम पर बहुमत में है. ऐसे में अलग से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत पार्टी को महसूस नहीं हो रही. यही कारण है कि हाईकमान ने फिलहाल इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है.
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