Hyderabad police, Siddharth, Saina Nehwal, FIR, News: एक ताजा घटना में हैदराबाद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने बॉलीवुड एक्‍टर सिद्धार्थ पर ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल के खिलाफ ट्विटर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए केस दर्ज किया है. न्‍यूज एजेंसी, एएनआई के अनुसार, टेलीफोन पर बातचीत में, केवीएम प्रसाद, अतिरिक्त डीसीपी, साइबर क्राइम विंग, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, हैदराबाद ने कहा, ”प्रेरणा नाम की एक महिला ने साइबर क्राइम विंग से संपर्क किया और अभिनेता सिद्धार्थ के खिलाफ टि्वटर पर शटलर साइना नेहवाल के खिलाफ उनकी सेक्सिस्ट टिप्पणी के लिए शिकायत दर्ज कराई. हालाकि, साइन नेहवाल ने आज सुबह एक्‍टर सिद्धार्थ को माफ कर दिया था.Also Read - Assembly Election 2022: दल बदलू लीडर | Swami Prasad Maurya सहित किसने किसको छोड़ा और किसका दामन थामा

Siddharth booked by Hyderabad Police for derogatory comment against Saina Nehwal

Read @ANI Story | https://t.co/L3U2Cw0AyI#Siddharth #SainaNehwal pic.twitter.com/wFjbzVhfBU

— ANI Digital (@ani_digital) January 12, 2022