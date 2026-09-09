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बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर नाला पार करते दिखे पटवारी, वीडियो वायरल होते ही उठे सवाल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पटवारी खुद पानी के बीच से गुजरने के बजाय करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग ललवा केवट की पीठ पर बैठ गए. बुजुर्ग उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नाला पार करते नजर आते हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: September 9, 2026, 11:14 PM IST
बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर नाला पार करते दिखे पटवारी, वीडियो वायरल होते ही उठे सवाल
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सरकारी कर्मचारियों के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक पटवारी करीब 65 साल के बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर पानी से भरा नाला पार करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली. बताया जा रहा है कि यह मामला सीधी जिले की माटा ग्राम पंचायत का है. यहां हल्का पटवारी नीलेश नामदेव फसल और जमीन से जुड़े नुकसान का जायजा लेने गांव की ओर पहुंचे थे. इलाके में हाल में हुई तेज बारिश के कारण कई जगह रास्तों में पानी भर गया है. इसी दौरान पटवारी के सामने एक नाला आ गया.

फसल नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे अधिकारी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पटवारी खुद पानी के बीच से गुजरने के बजाय करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग ललवा केवट की पीठ पर बैठ गए. बुजुर्ग उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नाला पार करते नजर आते हैं. इस दौरान किसी ग्रामीण ने मोबाइल फोन से पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में एक व्यक्ति पटवारी को लेकर टिप्पणी करता हुआ भी सुनाई देता है. जानकारी के मुताबिक, विंध्य क्षेत्र में हुई बारिश के बाद किसानों की फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अलग-अलग गांवों में भेजा गया था. इसी सिलसिले में पटवारी भी माटा क्षेत्र में पहुंचे थे. ग्रामीणों के मुताबिक, सर्वे के दौरान उनके सामने पानी से भरा रास्ता आया और इसी जगह यह घटना हुई.

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वायरल हो रहा वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने पटवारी के इस व्यवहार पर सवाल उठाए. खासकर इस बात को लेकर नाराजगी जताई गई कि बुजुर्ग व्यक्ति से इस तरह मदद लेना उचित नहीं था. सोशल मीडिया पर भी वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं. मामला अधिकारियों तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया. रिपोर्टों के अनुसार, सीधी कलेक्टर के निर्देश पर पटवारी नीलेश नामदेव को निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच भी शुरू की गई है. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि सरकारी जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों से आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार अपेक्षित है. फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर सामने आई घटना और प्रशासन की कार्रवाई ही इस मामले का मुख्य केंद्र है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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