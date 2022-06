पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala Murder Case) की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर गोल्डी बरार (Goldy Brar) के खिलाफ इंटरपोल (Interpol) ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है. इससे पहले CBI ने मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने के लिए इंटरपोल को पत्र लिखा था. हालांकि यह नोटिस सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले से संबंधित नहीं है.Also Read - मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले गोल्डी बरार के खिलाफ एक्शन में सीबीआई, इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस के लिए लिखा पत्र

Interpol issued Red Corner Notice against Satinderjit Singh alias Goldy Brar. He claimed responsibility of killing #SidhuMooseWala: Interpol pic.twitter.com/g42EQyvcF7

— ANI (@ANI) June 9, 2022