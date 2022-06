पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (Sidhu Moose Wala Murder Case) में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बड़ा खुलासा किया है. दिल्ली पुलिस ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) ही इस मर्डर का मास्टरमाइंड है. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई (Moose Wala Murder Case Mastermind) है.Also Read - Salman Khan को धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की

Siddu Moosewala murder: Lawrence Bishnoi is mastermind behind the killing…Maharashtra Police has been given one Mahakaal's 14-day police custody remand. He is a close associate of one of the shooters, but he's not involved in the killing: HGS Dhaliwal, Special CP, Delhi Police pic.twitter.com/Bm0VoxN7mG

— ANI (@ANI) June 8, 2022